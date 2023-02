Hogwarts Legacy DualSense Controller wird zum Scalper-Objekt

Ob es eine Nachproduktion des Hogwarts Legacy DualSense Controller gibt, der in mehr Regionen angeboten wird, ist derzeit unklar, vermutlich aber ausgeschlossen. Letztendlich ist es auch nur ein regulärer DualSense Controller in Midnight Black, der eine Gravur des Spiels besitzt.

Diejenigen, die die Chance und das Glück hatten einen zu erwerben, entpuppen sich zum Teil mal wieder nicht als Fans solch begehrter Sammlerobjekte, sondern um damit Kasse zu machen. Teilweise wird der Hogwarts Legacy DualSense Controller für weit über 200 US-Dollar und mehr auf ebay gehandelt, also fast das Dreifache von dem, was er eigentlich kostet.

Der Hogwarts Legacy DualSense Controller ist im Grunde der erste Limited Edition Controller, den Sony und Warner Bros. Games ausschließlich in Großbritannien und den USA für die PS5 angeboten haben. Hierzulande hatte man durch den Direktvertrieb also gar keine Chance, um an diesen zu gelangen. Erwartungsgemäß war der Controller auch binnen weniger Minten vergriffen. Hier liegt auch der Verdacht nahe, dass inzwischen automatisierte Bots im PlayStation Direct Store unterwegs sind, da Sony selbst die Abgabemenge zwar auf eine Einheit begrenzt, es aber zu den üblichen Fehlern im Bestellprozess kam.

