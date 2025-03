Hogwarts Legacy: Eine bittere Nachricht für Fans, die auf mehr gehofft haben

Es hätte so schön werden können: Ein erweitertes Hogwarts Legacy, neue Handlungsstränge und vielleicht sogar noch mehr magische Abenteuer. Doch daraus wird nichts. Warner Bros. hat die geplante Erweiterung sowie eine Director’s Cut-Version von Hogwarts Legacy gestrichen. Diese Entscheidung fiel im Zuge der internen Umstrukturierung des Unternehmens, bei der einige Studios geschlossen und Projekte eingestellt wurden.

Laut einem Bericht von Bloomberg war das Projekt bereits in Entwicklung, wobei der ursprüngliche Entwickler Avalanche eng mit Rocksteady, dem Studio hinter Suicide Squad: Kill the Justice League, zusammenarbeitete. Die Erweiterung hätte später in diesem Jahr erscheinen sollen. Doch Warner entschied, dass der geplante Umfang den Verkaufspreis nicht rechtfertige – ein herber Schlag für Fans, die sich auf neue Inhalte gefreut hatten.

Die magische Erfolgsgeschichte von Hogwarts Legacy

Trotz dieser Hiobsbotschaft bleibt der Erfolg von Hogwarts Legacy ungebrochen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2023 hat sich das Open-World-RPG über 34 Millionen Mal verkauft und gehört damit zu den meistverkauften Videospielen aller Zeiten. Dass Warner an einer Fortsetzung arbeitet, steht bereits fest. Das Unternehmen selbst bezeichnet das Sequel als eine seiner größten Prioritäten.

Doch während sich Fans auf ein kommendes Hogwarts Legacy 2 freuen dürfen, bleibt die Frage: Warum nicht noch eine Erweiterung für das aktuelle Spiel? Die Absage ist besonders bitter, wenn man bedenkt, dass Warner Bros. kürzlich drei interne Entwicklungsstudios geschlossen und das Wonder Woman-Spiel auf Eis gelegt hat. Der Fokus liegt nun auf den umsatzstarken Franchises Harry Potter, Mortal Kombat und DC – was nach wirtschaftlichem Kalkül zwar Sinn ergibt, aber leidenschaftliche Fans vor den Kopf stoßen dürfte.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Ohne Erweiterung und Director’s Cut bleibt Hogwarts Legacy in seiner aktuellen Form bestehen – ein riesiges, magisches Abenteuer, das die Fans bereits begeistert hat. Doch die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass wirtschaftliche Interessen über kreative Visionen siegen. Warner setzt auf das nächste große Ding und lässt die Möglichkeit einer noch tieferen Hogwarts-Erfahrung verstreichen.

Ob das klug war oder nicht, wird sich erst zeigen. Die Fans werden sich an diese verpasste Chance noch lange erinnern.