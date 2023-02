Hogwarts Legacy Fortsetzung von Warner Bros. angedeutet

Laut Warner Bros. Games President David Haddad sieht man in Hogwarts Legacy ein langfristiges Franchise, mit dem Avalanche eine starke Grundlage geschaffen hat. Darauf wird man nun aufbauen, was vermutlich in einem weiteren Spiel resultiert, nachdem man mögliche DLC-Pläne kürzlich erst ausgeschlossen hat.

