Hogwarts Legacy – Pre-Order Deal für 62 EUR

In Zeiten, wo 80 EUR für Spiele zum Standard erklärt wurden, lässt sich mit ein bisschen Suchen noch immer sparen. Heute ist es Hogwarts Legacy, das sich im Pre-Order Deal deutlich günstiger mitnehmen lässt.

Händler wie Amazon, Media Markt & Co. orientieren sich ja meist an der unverbindlichen Preisempfehlung. Günstiger wird es, wenn man sich direkt an Groß- und Zwischenhändler wendet, die ihren Überstand für den Release kurz vorher via ebay loswerden wollen. Das wird zwar nicht gern gesehen von den üblichen Anlaufstellen, ist aber durchaus legitim und spart euch ein paar Euro.

Aktuell ist es mal wieder okaysoft, die via ebay Hogwarst Legacy für 62.50 EUR anbieten, einschließlich Versandkosten. Mit 99.9 % positiven Bewertungen und nach persönlichen Erfahrungen mit dem Händler kann man diesen guten Gewissens empfehlen. Erfahrungsgemäß kommen die Spiele hier sogar vor dem Release bei einem an, da sie Groß- und Zwischenhändler viel früher verfügbar haben und dementsprechend auch früher versenden können.

Was bietet Hogwarts Legacy?

Hogwarts Legacy ist ein umfangreiches Open-World-Actionrollenspiel, das in der Zaubererwelt des 19. Jahrhunderts angesiedelt ist. Spieler begeben sich als neuer Schüler der Akademie auf eine Reise, um neue Schauplätze zu erforschen und fantastische Tierwesen zu entdecken, Tränke zu brauen, Zaubersprüche zu erlernen und seine Talente zu verbessern.

Abseits von Harry Potter kann man seinen Charakter in Hogwarts Legacy so formen und gestalten, um zu einem Zauberer oder einer Hexe zu werden, die man schon immer sein wollten. Hierzu verspricht man nahezu 100 Stunden Spielzeit, unentdeckte Orte am legendären Schauplatz und drum herum, fantastische Geschichten in der Zauberwelt und vieles mehr.

Hogwarts Legacy erscheint offiziell am 10. Februar 2023.