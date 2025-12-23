Hogwarts Legacy: So hat sich das Spiel in fast 3 Jahren kostenlos weiterentwickelt

Fast drei Jahre nach dem Start hat Hogwarts Legacy mehr kostenlose Updates erhalten, als viele Spieler erwartet hätten. Avalanche Software hat die Spielwelt nicht nur kosmetisch, sondern auch technisch erweitert, einschließlich praktischer Quality-of-Life-Verbesserungen bis zu inhaltlich umfangreichen Erweiterungen. Wer noch einmal zurückkehrt, wird überrascht sein, wie viel Magie inzwischen hinzugekommen ist.

Arachnophobie-Modus und Gameplay-Feinheiten

In einem Special von IGN wurden die Höhepunkte zusammengefasst, die Hogwarts Legacy zu einem der Ausnahmen dieser Generation machen. Eine der überraschendsten Ergänzungen ist der Arachnophobie-Modus. Spieler, die sich vor Spinnen ekeln, können nun das Aussehen der Gegner verändern, die normalerweise in der Spielwelt lauern.

Diese skaten quasi durch die Luft und verursachen weniger Schrecken, während das Spiel selbst unverändert bleibt – die Herausforderung bleibt also erhalten. Kleine Details wie reduzierte Geräusche oder unsichtbare Spinnentote runden das Feature ab.

Ein weiteres Update ermöglicht es, Talentpunkte zurückzusetzen. Für 200 Gold pro Punkt lassen sich komplette Builds neu konfigurieren oder einzelne Talente gezielt anpassen. Eine einfache, aber dringend benötigte Verbesserung für Spieler, die ihre Zauberfähigkeiten flexibel testen möchten.

Haunted Hogsmeade, Kosmetik und Mounts

Die ehemals PlayStation-exklusiven Inhalte stehen nun allen Plattformen offen. Dazu gehören das Felix-Felicis-Rezept, das Loot-Chests für einen Tag auf der Karte markiert, sowie die umfangreiche Quest „Minding Your Own Business“ in einem verfluchten Hogsmeade-Laden. Neben der spannenden Story gibt es Shopkeeper-Kleidung und einen Ingame-Shop mit 10 % höheren Einnahmen.

Auch kosmetisch hat sich viel getan: Neue Outfits, von Aszgaban-Prisoner-Kostümen bis zu Harry Potter-Brillen, lassen Spieler ihre Charaktere individuell gestalten. Die Transmog-Funktion erleichtert außerdem die Kombination neuer Looks mit bestehenden Ausrüstungen. Für Fans des Fliegens gibt es zudem den Lavendel-Borealis-Besen und den Onyx-Hippogri-Mount, die visuelle Abwechslung bringen, ohne das Gameplay zu beeinflussen.

Grafik, Mod-Support und neue Plattformen

Technisch wurde Hogwarts Legacy auf PS5 Pro und PC durch Raytracing deutlich aufgewertet. Spieler können jetzt nicht nur Reflexionen und Schatten, sondern auch Geometrie und Ambient Occlusion individuell besser anpassen.

Offizieller Mod-Support über den Hogwarts Legacy Creator Kit macht Fan-Erweiterungen zugänglicher als je zuvor. Neue Dungeons, Quests oder kosmetische Items lassen sich direkt über den Mod-Manager einbinden. Achievements werden zwar deaktiviert, aber der zusätzliche Content erweitert das Spielerlebnis erheblich.

Zudem gibt es neue Plattformoptionen: Nintendo Switch 2 und Handhelds wie der ROG Xbox Ally unterstützen nun das Spiel, mit reduzierten Ladezeiten und verbesserten Grafiken. Wer unterwegs zaubern möchte, findet damit neue Möglichkeiten.

Fast drei Jahre nach Release hat Hogwarts Legacy eindrucksvoll gezeigt, dass post-launch Updates mehr sein können als kleine Bugfixes. Avalanche Software liefert Inhalte, die sowohl die Spielerfahrung erweitern als auch die technischen Möglichkeiten ausschöpfen.

Ob Arachnophobie-Modus, Haunted Hogsmeade oder offizieller Mod-Support, das Spiel hat sich spürbar weiterentwickelt und bietet eine ideala Grundlage für Hogwarts Legacy 2, das aktuell in Entwicklung ist. Wer zurückkehrt oder jetzt einsteigt, bekommt ein reichhaltiges, durchdachtes Erlebnis geboten.