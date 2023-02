Hogwarts Legacy verkauft 12 Millionen Einheiten in 2 Wochen

Auch wir haben uns stundenlang in Hogwarts und Umgebung herumgetrieben und schildern euch unsere Eindrücke in unserer Review .

Es ist also durchaus möglich, dass der Release auf den anderen Plattformen nochmal ähnlich starke Zahlen produziert und darüber hinaus dafür sorgt, dass das Spiel so schnell nicht aus den Schlagzeilen verschwindet. Der große Erfolg könnte sich außerdem auch auf Warner Bros. auswirken. Das Unternehmen ist ja nicht in erster Linie eine Gaming-Firma, Spiele sind vielmehr ein kleiner Teil des gesamten Strategie. Durch den fantastischen Start von Hogwarts Legacy könnte sich Warner entschließen, in Zukunft vermehrt auf Spiele zu bekannten Marken zu setzen.

Diese Zahl wird nochmal besonderer, wenn man bedenkt, dass Hogwarts Legacy bisher nur auf drei von insgesamt sechs geplanten Plattformen erschienen ist. Die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen erst in ein paar Monaten. Gerade die Last-Gen-Konsolen und die Switch dürften dabei aber vor allem nochmal viele „Casual“-Spieler anziehen. Wer nur selten überhaupt mal spielt, wird wohl kaum eine PS5, Xbox Series X/S oder einen leistungsstarken Gaming PC herumstehen haben. Auch die Switch bedient nochmal eine ganz andere Zielgruppe.

What do you think?