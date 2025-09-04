Hollow Knight: Silksong aus PlayStation Store entfernt – Launch auf PS5 und PS4 verzögert?

Nach sieben Jahren des Wartens sollte Hollow Knight: Silksong endlich auf allen großen Plattformen erscheinen. Die Erwartungen waren riesig, die Community seit Jahren gespannt, und die Vorfreude entsprechend hoch. Für PC- und Switch-Spieler verlief der Start allerdings bereits alles andere als reibungslos.

Auf Steam kämpften Spieler mit Fehlern, die immer wieder zu Abstürzen führten. Auch auf Nintendo Switch traten Probleme auf. Manche Nutzer berichteten, dass die eShop-Seite nicht richtig geladen wurde oder Transaktionen abbrachen. Ein holpriger Launch also, der schon früh zeigte, wie groß die Nachfrage nach dem Sequel von Team Cherry ist.

Kein Hollow Knight: Silksong im PlayStation Store?

Für PlayStation-Spieler stellt sich die Situation jedoch noch gravierender dar. Zum heute geplanten Launch wurde Hollow Knight: Silksong überraschend aus dem PlayStation Store entfernt. Wer auf PS5 oder PS4 nach dem Spiel sucht, findet aktuell nur noch eine leere Wishlist-Seite. Vorbestellen oder vorladen lässt sich nichts, sämtliche Kaufoptionen sind verschwunden. Für viele Fans, die seit Jahren auf Hornets neues Abenteuer warten, ist das besonders bitter – die Vorfreude prallt hier auf eine unüberwindbare Hürde.

Die genauen Gründe für die Entfernung aus dem PlayStation Store sind bisher unklar. Ob es sich um einen technischen Fehler handelt, um einen kurzfristigen Qualitätssicherungs-Check seitens Sony oder um ein Problem beim globalen Rollout – Spekulationen kursieren, handfeste Informationen fehlen bislang. Für die Community bedeutet dies vor allem eines: Geduld. Wer auf PS5 oder PS4 spielen möchte, muss vorerst warten, während andere Plattformen schon teilweise zugänglich sind.

Geduld ist gefragt

Unterdessen läuft der Release auf PC, Xbox und Switch größtenteils weiter. Trotz der anfänglichen Steam-Abstürze können Spieler inzwischen auf vielen Systemen starten. Für PlayStation bleibt jedoch die Frage offen, wann das Spiel wieder regulär verfügbar sein wird.

Für viele Fans ist dies ein klassischer Startproblem-Fall: ein heiß erwartetes Sequel, enorme Nachfrage und technische Hürden auf mehreren Plattformen gleichzeitig. Ob Team Cherry oder Sony die Ursache schnell beheben können, bleibt abzuwarten. Die zentrale Frage bleibt: Wie lange müssen PS5- und PS4-Spieler noch warten, bis sie selbst endlich in das Königreich aus Seide und Gesang eintauchen können?