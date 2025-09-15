Hollow Knight: Silksong Patch #1 mit Fehlerkorrekturen und Balance-Updates verfügbar

Team Cherry hat die erste große Aktualisierung für Hollow Knight: Silksong ausgerollt. Nachdem der Patch in der letzten Woche angekündigt wurde, steht er nun Spielern auf allen Plattformen zur Verfügung. Ziel des Updates sind verschiedene Spielfehler zu beheben und die Balance im frühen Spielbereich feiner zu justieren.

Für Fans, die direkt ins Detail wollen, sind die offiziellen Patch Notes online einsehbar, sie listen zahlreiche Anpassungen auf, die das Spielerlebnis an entscheidenden Stellen verbessern.

Fehlerkorrekturen: Wenn nichts mehr klemmt

Der Patch kümmert sich um eine Reihe von Problemen, die vor allem im späteren Spielverlauf auftraten. Dazu gehören unter anderem Situationen, in denen Spieler nach bestimmten Sequenzen ohne Umhang dastanden, Missionen wie „Infestation Operation“ oder „Beast in the Bells“ nicht abschließbar waren oder NPC-Lieferungen blockiert wurden. Auch kleinere Bugs, wie das Schweben nach bestimmten Angriffen oder festhängende Gegner, wurden behoben.

Für Spieler bedeutet das: weniger Frustmomente, flüssigerer Spielfluss und ein verlässlicheres Gameplay, gerade in kritischen Bosskämpfen oder bei Erkundungstouren durch die Tiefen von Silksong.

Balance-Anpassungen und Quality-of-Life-Updates

Neben den Bugfixes bringt Patch #1 auch subtile Änderungen an der Spielbalance. Frühe Bosse wie Moorwing und Sister Splinter sind minimal leichter zu bewältigen, während die Schadenswerte von Sandcarvern reduziert wurden. Ökonomische Anpassungen, etwa bei Preisen für Bellway und Bell Bench, sowie erhöhte Belohnungen für Relikte, Psalmen-Zylinder und Lieferungen, sollen das Spielgefühl angenehmer gestalten.

Kleinere Tweaks wie die leichte Vergrößerung des Pea-Pod-Kolliders oder das Entfernen bestimmter Bewegungsüberschreibungen tragen ebenfalls dazu bei, dass die Steuerung natürlicher wirkt und weniger Frust erzeugt.

Patch #1 ist kein revolutionäres Update, aber ein wichtiger Schritt, um Hollow Knight: Silksong für alle Spieler konsistenter und fairer zu gestalten. Wer gerade erst ins Spiel einsteigt, wird die Balance-Justierungen spüren, während Langzeitspieler sich über weniger Spielunterbrechungen freuen können.

Eine Frage bleibt allerdings: Wie stark wird Team Cherry die Balance in späteren Spielabschnitten nachjustieren, und welche Herausforderungen bleiben trotz Patch bestehen? Spannend bleibt es allemal.