Hollow Knight: Silksong – Zu schwer? Zu geizig? Die Community rastet aus!

Endlich ist Hollow Knight: Silksong draußen, und wie zu erwarten, dreht die Community sofort auf: Bosskämpfe, Pogo-Mechanik, knappe Rosenkränze – jeder hat eine Meinung, und die sind so unterschiedlich wie Hornets Sprünge.

Nach dem leicht verpatzten Launch auf manchen Plattformen ist jetzt also alles wieder wie gehabt. Spieler fluchen, loben, streiten, und irgendwo sitzt ein Entwicklerteam vermutlich zufrieden, dass genau das passiert, was man von einem guten Hollow Knight-Nachfolger erwarten darf – Chaos, Herausforderung und ein kleiner Mittelfinger an alle, die dachten, sie könnten Hornet einfach durchrushen.

Flüssiger, schneller, tödlicher

Fast alle loben Hornets neue Beweglichkeit. Der diagonale Abwärtshieb, aka „Pogo Deluxe“, sorgt für Luftmanöver, die man erst einmal lernen muss. Ein Nutzer beschreibt es so: „Ey, erst fühlt sich das komisch an, aber nach ein paar Stunden tänzelt Hornet durch Gegner wie auf einer Modewoche.“ Gleichzeitig machen Gegner cleveres Vorgehen nötig, statt dass man einfach durchstampfen kann. Strategisches Denken, endlich mal.

Die Wirtschaft im Spiel sorgt hingegen für Augenrollen. Rosenkränze sind rar gesät, Gegner treffen hart, und der Händler scheint einen Geiz-Preis-Leitfaden auswendig gelernt zu haben. Ein weiterer User bringt es auf den Punkt: „Dieser geizige Händler… jedes Mal Kohle abdrücken. Lol.“ Bosskämpfe polarisieren: Moorwing? Begeisterung pur. Shakra? Riesiges Hauptcharakter-Syndrom, das den Bildschirm einnimmt. Kurz gesagt: Ein bisschen Frust gehört dazu, denn das Spiel nimmt dich ernst, egal wie sehr du schreist.

Erkundung, Soundtrack, Charm

Trotz harter Gegner und knapper Währung bleibt die Erkundung ein Highlight. Wer Hollow Knight mochte, fühlt sich sofort heimisch – nur schneller, schärfer, cleverer. Cristopher Larkins Soundtrack wird wieder gelobt, und die NPCs behalten den albernen Charme des Originals. Dialoge? Endlich richtiges Writing, das nicht nur kryptisch ist, sondern tatsächlich unterhält.

Silksong polarisiert, und das ist gut so. Die Mischung aus schwierigen Gegnern, schnellerer Bewegung und cleveren Mechaniken zeigt, dass Team Cherry keine halben Sachen macht. Wer denkt, man kann wie beim Vorgänger alles blind durchrushen, wird gnadenlos zurück auf den Boden geholt – Hornet spielt hier die Hauptrolle, nicht du.

Für die Branche zeigt es, wie man Indie-Sequels modernisiert, ohne den Charme des Originals zu verlieren. Für Spieler heißt es: Augen auf, Finger bereit und Geduld mitbringen. Wer sich darauf einlässt, bekommt ein Spiel, das herausfordert, Spaß macht und auf subtile Weise den Mittelfinger in Richtung aller nervigen „Easy-Mode“-Rufe zeigt.