Hollow Knight: Silksong – Rekordstart, erste Balance-Patches und ein geheimes Hardcore-Feature

Das Warten auf Hollow Knight: Silksong war lang, aber der Release hat die Erwartungen offenbar übertroffen. Mehrere Storefronts, darunter Steam, meldeten überlastete Server zum Start. Offizielle Verkaufszahlen gibt es zwar noch nicht, doch laut Alinea Analytics haben in nur drei Tagen über fünf Millionen Spieler losgelegt. Allein auf Steam sollen mehr als drei Millionen Exemplare verkauft worden sein, ein Umsatz von rund 50 Millionen US-Dollar.

Ein Großteil der Käufer hat zuvor Titel wie Elden Ring, Dark Souls 3 oder Sekiro gespielt. Auch Dead Cells taucht bei vielen in der Bibliothek auf. Das relativiert die anhaltenden Diskussionen über den hohen Schwierigkeitsgrad, ein Großteil der Community kennt knallharte Spiele längst.

Patch bringt Balance-Änderungen und mehr Rosaries

Parallel arbeitet Team Cherry bereits am Feinschliff. Ein neues Update nimmt sich zwei früher Bosse vor: Sister Splinter und Moorwing wurden leicht abgeschwächt, damit Spieler nicht schon in Akt 1 frustriert aufgeben. Auch die nervigen Sandcarvers verursachen nun weniger Schaden.

Praktische Änderungen gibt es bei der Spielökonomie. Die Preise für den Bellway und Bell Benches wurden gesenkt, Rosaries droppen häufiger aus Objekten und belohnen zusätzlich mehr bei Kurieraufträgen. Wer sich also intensiver um Nebenaufgaben kümmert, profitiert künftig stärker.

Auf technischer Ebene wurden diverse Bugs behoben, etwa Softlocks bei bestimmten Bossen oder Probleme mit Tools wie der Lace-Deflect-Fähigkeit. Das Update ist aktuell in der Beta für Steam und GOG verfügbar und soll kommende Woche auf allen Plattformen erscheinen.

Steel Soul von Beginn an, nur für Mutige

Eine echte Überraschung hat die Community außerdem entdeckt: Den berüchtigten Steel-Soul-Modus (Permadeath) lässt sich mit einer simplen Code-Eingabe schon zu Beginn freischalten. Im Extras-Menü genügt die Eingabe von Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right. Wer dann einen neuen Spielstand startet, darf direkt zwischen Normal- und Steel-Soul-Modus wählen.

Für Neueinsteiger dürfte das kaum empfehlenswert sein, ein Fehler und das Abenteuer ist vorbei. Doch für Veteranen, die schon im ersten Hollow Knight an ihre Grenzen gegangen sind, dürfte dies der ultimative Nervenkitzel sein.

Hollow Knight: Silksong ist nicht nur ein gigantischer Erfolg, sondern zeigt auch, wie nah Team Cherry an seiner Community bleibt. Balance-Anpassungen, mehr Belohnungen und kleine Geheimnisse wie der Steel-Soul-Unlock geben den Spielern sofort Gesprächsstoff. Die eigentliche Frage lautet: Wenn schon der Launch so turbulent verläuft, welche Überraschungen hält das Spiel in den kommenden Monaten noch bereit?