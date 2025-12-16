Hollow Knight Silksong: Sea of Sorrow – Erste große DLC-Erweiterung für 2026 angekündigt

Hollow Knight: Silksong ist kaum richtig angekommen, und schon spricht Team Cherry offen über die Zukunft. Mit Hollow Knight Silksong: Sea of Sorrow erhält das Metroidvania seine erste große DLC-Erweiterung, die 2026 kostenlos auf allen Plattformen erscheint.

Das ist keine kleine Fußnote, sondern das Einlösen eines Versprechens, dass Silksong kein abgeschlossenes Projekt ist, sondern ein lebendiges Spiel, das weiter wachsen soll.

Hollow Knight Silksong: Sea of Sorrow – ein neues Kapitel auf offener See

Sea of Sorrow führt Hornet weg vom bekannten Terrain und hinein in eine nautisch geprägte Welt. Noch zeigt der Teaser kein Gameplay, aber die Richtung deutet salzverkrustete Meere, neue Gebiete über und unter Wasser, dazu frische Bosse, Werkzeuge und Mechaniken. Team Cherry spricht bewusst von einer „Expansion“ – nicht von einem kleinen Zusatzpaket.

Dass diese Erweiterung für alle Spieler kostenlos erscheint, unterstreicht den Anspruch des Studios, langfristig Mehrwert zu liefern, statt Inhalte zu fragmentieren.

Sieben Millionen Spieler, und noch lange kein Ende

In einem begleitenden Blogpost bedankt sich Team Cherry bei über sieben Millionen Käufern – Game-Pass-Spieler noch nicht eingerechnet. Für ein Indie-Spiel ist das eine beeindruckende Zahl, vor allem nach einer so langen Entwicklungszeit.

Interessant ist der Tonfall: Sea of Sorrow wird als „erste große Erweiterung“ bezeichnet. Das lässt bewusst Raum für mehr. Gleichzeitig bleibt das Studio vorsichtig und verspricht weitere Details erst kurz vor Release. Keine leeren Versprechen, keine Roadmap mit Fragezeichen, eine wohltuende Klarheit.

Parallel zur DLC-Ankündigung wurde bestätigt, dass Hollow Knight und Silksong auf der Nintendo Switch 2 erscheinen. Besitzer profitieren kostenlos von technischen Verbesserungen wie höheren Auflösungen, flüssigeren Bildraten und zusätzlichen Effekten.

PC-Spieler können diese Optimierungen bereits jetzt über eine öffentliche Beta testen, inklusive Support für Ultrawide-Formate. Auch hier zeigt sich: Team Cherry denkt plattformübergreifend und fair.

Nach sieben Jahren Entwicklung wäre es leicht gewesen, sich zurückzulehnen. Stattdessen investiert Team Cherry weiter, ohne Zusatzkosten für die Community. Wenn Sea of Sorrow hält, was der Ansatz verspricht, könnte Silksong langfristig denselben Kultstatus erreichen wie sein Vorgänger.

Die spannendste Frage bleibt: Ist das wirklich nur der Anfang?