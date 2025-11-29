Hollow Knight: Silksong – Team Cherry bestätigt neue Inhalte, aber der Weg bleibt lang

Es passiert selten, dass ein einzelner Satz eine Community gleichzeitig erleichtert und erneut nervös macht. Doch genau das gelang Team Cherry jetzt: Ja, Hollow Knight: Silksong bekommt neue Inhalte. Aber wann? Das weiß selbst das Studio nicht, und das macht die Sache spannender, als es zunächst klingt.

Mehr als nur DLC – warum Silksong-Erweiterungen größer ausfallen könnten

Im Gespräch mit Bloomberg erklärte Mitgründer Ari Gibson, dass Hollow Knight: Silksong zwar nicht als jahrelanges Mammutprojekt geplant war, man aber weiterhin derselben Entwicklungsphilosophie folge. Das bedeutet: kein Crunch, kein strikter Zeitrahmen, aber dafür Experimente und kreative Freiheiten. Und genau das verlängert eben auch den Weg.

Interessant ist vor allem, dass Team Cherry offenbar weg will von kleinen DLC-Happen, wie sie Hollow Knight damals schnell ergänzt hatten. „Hidden Dreams“ kam nur sechs Monate später, aber eben mit überschaubarem Umfang. Bei Hollow Knight: Silksong sieht die Sache anders aus. Hornet ist als Figur wesentlich stärker definiert, mit eigener Stimme und klarer Motivation. Sobald sie auf neue Situationen reagieren muss, entstehen automatisch narrative Fäden, die weitererzählt werden wollen. Aus ein paar Bossen wird plötzlich eine Mini-Story, und aus einem Mini-Update ein echtes Stück Weltbau.

Längere Wartezeiten sind somit garantiert, aber inhaltlich dichteres Material. Hollow Knight: Silksong war ursprünglich als DLC geplant und hat sich zu einem eigenen Spiel entwickelt. Es wäre also nicht überraschend, wenn kleine Ideen wieder zu deutlich größeren Erweiterungen anwachsen.

Wie viele Spiele hat Team Cherry überhaupt noch vor?

Neben neuen Silksong-Inhalten bestätigen Gibson und Penn auch, dass weitere Spiele geplant sind. Klingt normal, wäre da nicht dieser kleine Satz über „Zeit“ – und „Tod“. Natürlich leicht ironisch gemeint, aber mit einem wahren Kern. Wenn ein Projekt sieben Jahre dauert, bleibt irgendwann weniger Raum für Neues. Deshalb möchten sie mehr Ideen verwirklichen, ohne sich erneut in jahrelangen Entwicklungszyklen zu verlieren.

Ob Silksong damit erneut in ein „DLC-wächst-zum-Spiel“-Muster rutscht? Dafür gibt es keine Hinweise. Eher wirkt es so, als sei Team Cherry schlicht vorsichtiger geworden, kreativer, aber auch reflektierter.