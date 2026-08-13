Hollywood-Flair und 7 neue Attraktionen: Planet Coaster 2 bekommt das Silver Screen Pack

Frontier Developments bringt am 19. August das „Silver Screen Pack“ für Planet Coaster 2 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Für 14,99 EUR halten Filmkulissen, Roboterarme und klassisches Kino Einzug in die Freizeitparks.

Hollywood-Kulissen und Roboterarme

Kern des Pakets ist das goldene Zeitalter des Kinos mit Art-Déco-Fassaden, Goldverzierungen und edler Marmoroptik. Wer eine eigene Studio-Tour oder eine imposante Großstadt-Filmkulisse errichten möchte, erhält über 650 Szenerieobjekte sowie mehr als 100 Animatronics.

Sieben neue Fahrgeschäfte erweitern den Fuhrpark. Darunter befinden sich der Vector New Gen Flying Coaster und die Re-Motion-Attraktion. Bei Re-Motion sitzen die Parkgäste an einem frei steuerbaren Roboterarm, der die Sitze in alle Richtungen dreht. Das eröffnet vollkommen neue Optionen für Inszenierungen. Besser geht es kaum.

Dazu gesellen sich Attraktionen wie der 360-Grad-Kippbühnen-Ride Fourth Wall, ein fahrbares Kino sowie die Big Screen Tour für klassische Backlot-Rundfahrten. Über 110 neue Soundeffekte und der Entertainer Cornell Butterworth runden das Filmthema ab.

Kostenloses Update 11 liefert wichtiges Komfort-Plus

Zeitgleich mit dem kostenpflichtigen DLC veröffentlicht Frontier das kostenlose Update 11 für alle Besitzer des Hauptspiels. Die Gratis-Erweiterung bringt lange geforderte Funktionen in den Parkalltag: Wartezeitanzeigen an Warteschlangen, fünf neue Verkaufsstände und On-Ride-Fotos für Wasser- und Schienenbahnen. Hinzu kommen diverse Fehlerbehebungen.

Das Silver Screen Pack liefert eine runde Mischung aus starkem Theming und technisch vielseitigen Fahrgeschäften wie Re-Motion. Dass essenzielle Park-Mechaniken wie Wartezeit-Schilder im kostenlosen Update stecken und nicht hinter der Paywall landen, ist vorbildlich. Ein grundsolides Paket für kreative Parkplaner.