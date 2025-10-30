Honeycomb: The World Beyond – Release verschoben, aber für den richtigen Grund

Eigentlich sollte Honeycomb: The World Beyond schon am 6. November 2025 erscheinen. Doch das Sci-Fi-Survival-Abenteuer vom polnischen Studio Frozen Way lässt sich Zeit, und das ist im besten Sinne zu verstehen.

Der neue Releasezeitraum liegt nun im ersten Quartal 2026, wie das Team in einem frischen Entwickler-Video erklärt. Die Begründung klingt ehrlich: Man wolle sicherstellen, dass der fremde Planet Sota7 so lebendig, faszinierend und glaubwürdig wirkt, wie er von Anfang an gedacht war.

Für viele Spieler ist das sicher eine Enttäuschung. Aber nach dem neuen Gameplay-Kommentar-Video zu urteilen, dürfte diese Entscheidung langfristig mehr Tiefe und Qualität bringen, und genau das braucht ein Spiel, das Bioengineering, Entdeckung und Überleben miteinander verknüpft.

Leben erschaffen statt nur überleben

In Honeycomb: The World Beyond schlüpft man in die Rolle eines Forschers, der auf dem Planeten Sota7 gestrandet ist, einer Welt voller rätselhafter Flora und Fauna. Statt zu kämpfen, geht es hier ums Beobachten, Analysieren und Gestalten. Mit Mechaniken wie Allogamie und Grafting (also Kreuzung und Veredelung von Lebensformen) erschaffen Spieler neue Arten, die sich harmonisch in das bestehende Ökosystem einfügen sollen.

Das Ziel? Erkenntnisse gewinnen, die auch der Erde helfen könnten, ihre ökologische Balance wiederzufinden. Der wissenschaftliche Ansatz macht Honeycomb: The World Beyond zu mehr als einem Survival-Spiel, es ist fast schon eine spielbare Zukunftsvision über Verantwortung, Natur und Fortschritt.

Basisbau trifft Biologie

Neben der Forschung spielt der Basisbau eine zentrale Rolle. Die modularen, an den Jugendstil angelehnten Strukturen wirken nicht nur futuristisch, sondern erfüllen auch strategische Zwecke. In der eigenen Laborbasis erforscht man Proben, zieht Pflanzen oder konstruiert neue Gerätschaften. Wer sich um seine Basis kümmert, verbessert nicht nur seine Überlebenschancen, sondern sieht, wie aus sterilen Räumen grüne, lebendige Biotope entstehen, ein kleiner, aber bedeutender Fortschritt auf einem fremden Planeten.

Eine Verschiebung ist selten willkommen, doch im Fall von Honeycomb: The World Beyond wirkt sie durchdacht. Wenn Frozen Way den zusätzlichen Monaten die gleiche Liebe zum Detail widmet wie der Spielidee selbst, könnte 2026 ein echtes Highlight für alle werden, die mehr wollen als bloß das nächste Crafting-Abenteuer.

Was denkt ihr? Ist es besser, dass Studios sich Zeit nehmen, oder verlieren solche Projekte dadurch an Aufmerksamkeit?