Hood: Outlaws & Legends – Kommentiertes Gameplay eingetroffen

Pünktlich zum Wochenende gibt es auch heute neue Eindrücke zu Hood: Outlaws & Legends von Sumo Digital und Focus Home, die den Multiplayer-Titel in einem kommentierten Gameplay-Video vorstellen.

In dem neuen Video erfährt man, wie man jeden Charakter mit bestimmten Vorteilen anpassen kann, um so bestimmte Spielstile hervorzuheben. Zum Beispiel kann man den Waldläufer mit speziellen Nahkampf- und Explosionsschaden-Vergünstigungen ausstatten, um sich damit auf höhere Ebenen zu begeben und sein Team aus der Ferne zu decken.

Eigentlich als Support angedacht, kann The Mystic einen schnellen Bewegungsvorteil nutzen und so an Wachen vorbei schleichen, um etwa Schlüssel zu stehlen und Türen für sein Team lautlos aufzuschließen. Stealth ist dabei immer die beste Methode, um genügend Informationen über feindliche Positionen, den Standort des Tresors und das Kartenlayout zu sammeln, und so euren Überfall zu planen und auszuführen. Verwendet diesen Ansatz, um sich unentdeckt zu bewegen, Wachen abzulenken oder zu ermorden, Schlüssel zu stehlen, Schätze zu finden und vor allem zu entscheiden, wann und wo euer Team in den offenen Kampf eintritt.

Unabhängig davon, ob man für seine Gang einen heimlichen Distanz-Ansatz, einen brutalen Nahkampf oder eine Kombination aus beiden priorisiert, ist die Zusammenarbeit immer der Schlüssel zum Erfolg. Das Video gibt dazu einen tieferen Einblick in das Spiel und die Kombination der verschiedenen Charaktere, sobald man in die kritischen Phasen eines Matches eintaucht.

Hood: Outlaws & Legends erscheint am 07. Mai 2021.