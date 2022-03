Nicht ganz ohne Zufall wurde Hood: Outlaws & Legends in das aktuelle PlayStation Plus Line-Up gepackt, das mit dem Start der Season 3 einher geht. Eine Taktik, die man jeher bei PlayStation Plus Spielen anwendet.

Mit der Season 3 namens Ostara lassen sich aber der nächsten Woche weitere XP verdienen, um über 100 neue Cosmetics mitzunehmen, einschließlich 31 einzigartiger neuer Outfits, 51 Waffen-Skins und 21 Bannern. Dazu gehören:

John: 7 skins, 11 weapons

Marianne: 6 skins, 10 weapons

Robin: 6 skins, 10 weapons

Tooke: 6 skins, 10 weapons

Eidaa: 6 skins, 10 weapons

Parallel dazu erscheint außerdem der Season 3: Ostara Battle Pass + 25 Tiers Bundle, um sich damit einen Vorsprung bei eurer Sammlung zu einem Vorzugspreis zu verschaffen. Außerdem führt man damit das brandneue Cross-Invite-Feature ein, das dem Cross-Play folgt, das bereits seit dem vergangenen Jahr verfügbar ist.

Auf eine neue Karte oder einen neuen Spielmodus scheint man in dieser Season zu verzichten, allerdings bietet Hood: Outlaws & Legends auch so genug Inhalte. Ziel in dem Spiel ist es, dass zwei Teams mit 4 Spielern gegeneinander antreten, um den perfekten Überfall in mittelalterlichen Umgebungen durchzuführen, die von tödlichen KI-Wachen patrouilliert werden, darunter eine Kirche, eine alte Burg, ein Friedhof und mehr.

Mit den einzigartigen und mystischen Fähigkeiten jedes Charakters, der sich verdeckt bewegt, um ungesehene Schätze zu stehlen, oder durch laute und brutale Kämpfe zu dominieren, gilt es die Reichen dort zu treffen, wo es wehtut. Volksheld oder goldhungriger Gesetzloser, nur die Besten werden mit hart verdienten Reichtümern davonkommen.

Hood: Outlaws & Legends ist ab Dienstag bei PlayStation Plus verfügbar.