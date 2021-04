Hood: Outlaws & Legends – So funktioniert das Spiel

Focus Home Interactive und der Entwickler Sumo Digital geben heute einen ausführlichen Überblick über das Gameplay in Hood: Outlaws & Legends, das im Mai erscheint.

Hood: Outlaws and Legends setzt auf eine Multiplayer-PvPvE-Erfahrung, in dem man auf einen Charakter basierend auf seinem bevorzugten Spielstil setzt, oder dem, was am besten zur Strategie eures Teams passt. Zusammenarbeit ist in Hood: Outlaws & Legends von entscheidender Bedeutung – die Zusammensetzung eures Teams reicht von einem heimlichen Ansatz aus dem Hinterhalt, über einen brutalen Nahkampfüberfall oder einer ausgeglichenen Bande von Outlaws, die auf alles vorbereitet sind.

In jedem Match von Hood: Outlaws & Legends tretet ihr und eure Freunde gegen eine rivalisierende Gruppe von vier anderen Spielern an, die ebenfalls versuchen, den Schatz zu stehlen. Ihr und euer Team müssen zusammenarbeiten, um eure Gruppe komplementärer Gesetzloser mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten zusammenzustellen, bevor ihr riesige mittelalterliche Hochburgen infiltriert, das gegnerische Team überlistet und den bösartigen Staat, um die Reichtümer bringt, die es zu stehlen und zurückzugeben gilt, nachdem sie den Menschen zu Unrecht genommen wurden.

Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai 2021.