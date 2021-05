Hood: Outlaws & Legends – ‚We are Legends‘-Trailer zum Early Access Release

Bereits heute können sich erste Spieler in Hood: Outlaws & Legends austoben, das sich zum Early Access-Release im ‚We are Legends‚-Trailer zeigt.

Wer Hood: Outlaws & Legends vorbestellt hat, bekommt entsprechend früher den Zugang zum Spiel, plus ein kostenloses Cosmetic Pack von Forest Lords. Das Forest Lords Paket enthält einen Skin für jeden Charakter und jede Waffe im Spiel, die später auch regulär erworben werden können.

Hood: Outlaws & Legends an sich bietet eine einzigartige Mischung aus Stealth und Kampf. Bei jedem Überfall kämpfen zwei Viererteams darum, dem bösartigen Sheriff und seinen Elite-Wachen ein schwer bewachtes Reichtums zu stehlen. Stealth und Koordination sind dabei unerlässlich, um die Gewölbe zu infiltrieren, zu sichern und die Beute in euer Versteck zurückzubringen – ein klassisches Robin Hood in moderner Aufmachung.

Jedes Match ist dabei absolut einzigartig und muss sorgfältig in in jeder Phase koordiniert werden. Kombiniert dazu die Fähigkeiten und individuellen Vorteile der vier Charakterklassen, um den Widerstand gegen und das Ziel zu besiegen.

Offiziell erscheint Hood: Outlaws & Legends am 10. Mai 2021.