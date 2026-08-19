Horizon 3 in weiter Ferne: Guerilla Games verheizt Jahre für Multiplayer-Debakel

Ein neuer Branchenbericht besagt eine späte Veröffentlichung von „Horizon 3“. Grund dafür ist die jahrelange Priorisierung des ins Stottern geratenen Multiplayer-Ablegers „Horizon Hunters Gathering“.

Ein Debakel verschiebt das eigentliche Zugpferd

Ein aktueller Bericht von Bloomberg-Journalist Jason Schreier belegt, dass der Großteil des Studios in den vergangenen Jahren fast ausschließlich an „Horizon Hunters Gathering“ gearbeitet hat. Das Projekt erhielt in internen Tests desaströses Feedback und wird nun grundlegend umgebaut. Das Live-Service-Konzept gestrichen, der Umfang massiv reduziert, das Team verkleinert. Die Konsequenzen für die Hauptreihe sind kalkulierbar.

„Horizon Zero Dawn“ und „Horizon Forbidden West“ verkauften sich millionenfach. Die Reihe gehört zu den stärksten Marken des Konzerns. Dennoch parkt Sony die Fortsetzung der Aloy-Saga in einer frühen Konzeptphase. Ein kleines Rumpfteam hält den Entwurf warm, während der Rest der Belegschaft versucht, das gescheiterte Multiplayer-Experiment bis zum internen Kontrolltermin im Dezember vor der endgültigen Einstellung zu bewahren.

As I've reported in the past, almost all of Guerrilla Games has been working on Horizon Hunters Gathering for the last few years, and the next mainline single-player Horizon game is still far, far away. — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-08-19T12:30:08.995Z

Der Release von „Horizon Forbidden Years“ rückt damit in weite Ferne. Das Spiel wird das Zeitalter der PlayStation 5 verpassen. Ein Marktstart innerhalb der ersten Jahre der kommenden PS6 gilt in Branchenkreisen als das beste verbleibende Szenario. Sony opfert die Entwicklungszeit seines wichtigsten Singleplayer-Studios für ein Produkt, das bereits vor der Fertigstellung am Markt vorbeientwickelt wurde.

Wer jahrelang seine besten Singleplayer-Entwickler auf ungeliebte Service-Modelle ansetzt, steht am Ende mit leeren Händen da. Fans der Hauptreihe zahlen die Rechnung für Sonys Fehlentscheidungen mit jahrelangem Leerlauf. „Horizon 3“ kommt irgendwann. Auf der nächsten Konsole.