Horizon 3: Mock-Reviews laufen bereits – Bekannte Gameplay-Formel für PS6 in Arbeit

Guerrilla Games testet „Horizon 3“ offenbar bereits intern über externe Tester und sogenannte Mock-Reviewer im Rahmen von Probespielen.

„Horizon Zero Dawn“ erschien 2017, „Horizon Forbidden West“ folgte fünf Jahre später im Jahr 2022. Hält Sony diesen Fünf-Jahres-Rhythmus für die Hauptreihe ein, steuert die Fortsetzung auf ein Release-Fenster um 2027 zu. Technisch fällt dieses Zeitfenster exakt in den Übergang zwischen der aktuellen Konsolengeneration und dem Nachfolger. „Horizon 3“ wird damit wie schon der Vorgänger als Cross-Gen-Titel für PlayStation 5 und die kommende PS6 entwickelt.

Informationen aus Insiderkreisen um Branchenkenner Colin Moriarty und Game Designer David Jaffe bestätigen nun, dass ausgewählte Testspieler und Analysten den Titel bereits spielen konnten. Die Vergabe von Vorabversionen an bezahlte Ex-Entwickler und Marktforscher ist bei Publishern etablierte Praxis. Das Ziel lautet, die finale Wertungstendenz der Fachpresse vor der Veröffentlichung präzise einzuschätzen.

Spielerische Stagnation trotz hoher Fertigungsqualität

Die ersten Rückmeldungen aus diesen Testläufen zeichnen demnach ein klares Bild. Die Kernmechaniken wurden hochgradig feingeschliffen, bieten aber wohl keinerlei strukturelle Innovationen. „Horizon 3“ übernimmt das etablierte Grundgerüst aus Open-World-Erkundung, Ressourcen-Crafting und den bekannten Bogen-Kämpfen gegen Maschinenwesen ohne fundamentale Anpassungen.

Das ist bekanntes Risikomanagement. Nach Budget-Exzessen in der AAA-Entwicklung scheut Sony Experimente bei etablierten Marken. Das Ergebnis ist mechanische Perfektion ohne Mut zu Neuem. Wer die ersten beiden Teile mochte, bekommt mehr vom Gleichen. Wer bisher nicht überzeugt war, wird hier keine Gründe für einen Einstieg finden. Parallel dazu sickern Informationen durch, dass Sonys Multiplayer-Projekt „Fairgame$“ bei internen Tests deutlich schlechter abschneidet – der Fokus auf sichere Marken wie Horizon verstärkt sich dadurch weiter.

„Horizon 3“ wird technisch solide abliefern, bleibt spielerisch nach diesen Eindrücken aber auf ausgetretenen Pfaden. Wer „Horizon Forbidden West“ wegen des Open-World-Designs abgebrochen hat, wird auch mit Teil drei nicht glücklich. Wer dagegen hochpolierte Standard-Mechaniken und die grafische Ausreizung der PS5- und PS6-Hardware sucht, bekommt genau das. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.