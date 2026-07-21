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Horizon 3: Mock-Reviews laufen bereits – Bekannte Gameplay-Formel für PS6 in Arbeit

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Horizon Forbidden West Ps5 Pro

Horizon 3 befindet sich laut Insidern bereits in Testläufen für PS5 und PS6. Das Spiel liefert gewohntes Gameplay ohne große Innovationen.

Guerrilla Games testet „Horizon 3“ offenbar bereits intern über externe Tester und sogenannte Mock-Reviewer im Rahmen von Probespielen.

„Horizon Zero Dawn“ erschien 2017, „Horizon Forbidden West“ folgte fünf Jahre später im Jahr 2022. Hält Sony diesen Fünf-Jahres-Rhythmus für die Hauptreihe ein, steuert die Fortsetzung auf ein Release-Fenster um 2027 zu. Technisch fällt dieses Zeitfenster exakt in den Übergang zwischen der aktuellen Konsolengeneration und dem Nachfolger. „Horizon 3“ wird damit wie schon der Vorgänger als Cross-Gen-Titel für PlayStation 5 und die kommende PS6 entwickelt.

Informationen aus Insiderkreisen um Branchenkenner Colin Moriarty und Game Designer David Jaffe bestätigen nun, dass ausgewählte Testspieler und Analysten den Titel bereits spielen konnten. Die Vergabe von Vorabversionen an bezahlte Ex-Entwickler und Marktforscher ist bei Publishern etablierte Praxis. Das Ziel lautet, die finale Wertungstendenz der Fachpresse vor der Veröffentlichung präzise einzuschätzen.

Spielerische Stagnation trotz hoher Fertigungsqualität

Die ersten Rückmeldungen aus diesen Testläufen zeichnen demnach ein klares Bild. Die Kernmechaniken wurden hochgradig feingeschliffen, bieten aber wohl keinerlei strukturelle Innovationen. „Horizon 3“ übernimmt das etablierte Grundgerüst aus Open-World-Erkundung, Ressourcen-Crafting und den bekannten Bogen-Kämpfen gegen Maschinenwesen ohne fundamentale Anpassungen.

Das ist bekanntes Risikomanagement. Nach Budget-Exzessen in der AAA-Entwicklung scheut Sony Experimente bei etablierten Marken. Das Ergebnis ist mechanische Perfektion ohne Mut zu Neuem. Wer die ersten beiden Teile mochte, bekommt mehr vom Gleichen. Wer bisher nicht überzeugt war, wird hier keine Gründe für einen Einstieg finden. Parallel dazu sickern Informationen durch, dass Sonys Multiplayer-Projekt „Fairgame$“ bei internen Tests deutlich schlechter abschneidet – der Fokus auf sichere Marken wie Horizon verstärkt sich dadurch weiter.

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„Horizon 3“ wird technisch solide abliefern, bleibt spielerisch nach diesen Eindrücken aber auf ausgetretenen Pfaden. Wer „Horizon Forbidden West“ wegen des Open-World-Designs abgebrochen hat, wird auch mit Teil drei nicht glücklich. Wer dagegen hochpolierte Standard-Mechaniken und die grafische Ausreizung der PS5- und PS6-Hardware sucht, bekommt genau das. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

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Crydog
21. Juli 2026 08:03

Nicht für ungut aber wie soll das game in eine schlauch lv Design funktionieren bei so grossen gegner? Ein open world ist unumgänglich ich würde mir wünschen das man bei der story bzw. Bei der charakter Darstellung nochmal ansetzt mit aloy zu spielen im zweiten teil war schon eine Zumutung ihr girl Boss verhalten ging irgendwann einen auf den sack. Verstehe schon das man ruppiger ist in der welt besonders zu Feinden aber zu figuren die einen begleiten war schon grenzwertig. Da fand ich sie im ersten teil nachvollziehbar. Ich finde sowieso das aloy nicht gerade einprägsam ist wenn ich sie mit figuren wie lara croft oder jill Valentine Vergleiche

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