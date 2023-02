Horizon Call of the Mountain richtet sich auch an neue Spieler

Wer bisher nicht so recht warm mit dem Horizon-Franchise von Guerilla Games geworden ist, für den dürfte der neue PS VR2-Ableger Horizon Call of the Mountain interessant werden. Das Spin-Off richtet sich nicht nur an Horizon-Veteranen, sondern auch an brandneue Spieler.

Das sagt Jan-Bart van Beek, Studio Director und Studio Art Director bei Guerrilla Games, der alle Spieler in das neue Abenteuer einlädt. Als Entwickler sah man hier die Gelegenheit, um eine neue Perspektive aufzuzeigen, nicht nur was das Gameplay und die neue Erfahrung betrifft.

„Mit Horizon Call of the Mountain haben wir uns selbst herausgefordert, ein Spiel zu entwickeln, das ein fantastisches Spielerlebnis bietet, nicht nur für VR-Veteranen, sondern auch für Neueinsteiger“, so van Beek. „Wir freuen uns auf Spieler, die in eine Welt eintreten, die sich lebendig und immersiv anfühlt und es ihnen ermöglicht, durch ihre eigenen Hände ein tiefes Maß an Interaktion mit der Welt zu genießen.“

Wer bereits mit Horizon oder der VR-Technologie vertraut ist, der kann sich auf eine Erfahrung einstellen, die sich vom herkömmlichen 2D unterscheidet. Damit kann man sich auf ein intensives Spielerlebnis freuen, das nicht nur die neue PS VR2-Hardware nutzt, um ein authentisches Erlebnis zu präsentieren, sondern auch ein ganz neues Gameplay-Level erreicht.

Horizon Call of the Mountain erscheint zum Launch von PlayStation VR2 in der nächsten Woche.