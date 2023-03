Horizon Forbidden West: Burning Shores kann vorbestellt werden

Die Erweiterung führt die Nora-Kriegerin Aloy in die Wildnis eines Los Angeles der fernen Zukunft, das durch tektonische Aktivitäten zu einer gefährlichen Vulkan-Landschaft geworden ist. Hier wird sie in der Lage sein, in eine neue, gefährliche Region südlich der Gebiete des Tenakth-Clans zu reisen.

Die Story der Erweiterung setzt direkt nach dem Ende von Horizon Forbidden West an, in dem Spieler das Gebiet von Burning Shores betreten. Dazu muss die Hauptstory von Forbidden West abgeschlossen sein. Insgesamt können sich Spieler auf eine komplett neue Geschichte mit neuen Charakteren, Maschinenwesen und Abenteuern freuen.

