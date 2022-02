Horizon: Forbidden West – Cinematic Trailer, Pre-Load gestartet & Twitter Emoji

So langsam wird es spannend mit Horizon: Forbidden West, zu dem Sony derzeit die letzten Weichen für den Release stellt. Vorab kann man heute einen Blick auf den neuen Cinematic Trailer werfen, während parallel dazu der Pre-Load gestartet ist.

Zum nahenden Release hat sich auch noch einmal Angie Smets, Studio Director & Executive Producer bei Guerrilla Games, an die Fans gewandt, die einen weiteren Meilenstein für das original Horizon verkündet. Das Spiel hat sich nämlicher mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft.

„Wir möchten uns bei unserer unglaublich liebevollen und engagierten Community bedanken. Wir lieben es, den endlosen Fluss von Cosplay und In-Game-Fotografie zu sehen, und es ist erstaunlich, wie schnell die Community gewachsen ist. Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass sich Horizon Zero Dawn bis zum 28. November 2021 weltweit auf PlayStation 4 und PC zusammen mehr als 20 Millionen Mal verkauft hat und die Community mehr als 1 Milliarde Stunden im Spiel verbracht hat! Vielen Dank für eure Liebe und Hingabe.“

Pre-Load gestartet

Wer sich auf seinen ganz persönlichen Start von Horizon: Forbidden West in wenigen Tagen vorbereiten möchte, für den steht ab sofort der Pre-Load zur Verfügung, der in Europa rund 91 Gigabyte wiegt.

Alle Vorbesteller der digitalen Version können damit ab sofort loslegen, um pünktlich zum Release am 18. Februar loslegen zu können.

Eindrücke aus dem Spiel gibt es allerdings schon am kommenden Montag, wenn das offizielle Embargo fällt und die ersten internationalen Reviews online gehen.

Wer zudem in den sozialen Medien unterwegs ist, findet dort in den in diesen Tagen ein ganz persönliches Emoji der Heldin Aloy. Zu sehen gibt es dieses unter folgendem Link.