Horizon Forbidden West – Erfolg durch Zwangsbeigabe in PS5 Bundle

Sicherlich kann man Horizon Forbidden West eine gewisse Popularität und eine große Fangemeinde zugestehen. Der Erfolg ist jedoch nicht alleinig dem Spiel von sich aus geschuldet.

Das ergeben Auswertungen in Großbritannien, wonach vor allem die PS5 Bundle dafür sorgen, dass Horizon Forbidden West so oft über die Ladentheke geht und immer wieder in die Charts zurückkehrt. Die Hälfte aller verkauften PS5 Konsolen in den letzten drei Monaten machen laut GfK (via) dort das offizielle Bundle mit Horizon Forbidden West aus. Und das dürften nicht wenige gewesen sein. Hinzu kommt, dass die Händler selbst damit begonnen haben, insbesondere Horizon Forbidden West stets zu einem PS5 Bundle dazuzugeben.

„Der Anstieg des Vermögens für PS5, abgesehen von der Variable, die in einer bestimmten Woche auf Lager ist, kann dem Erfolg des Horizon Forbidden West Bundles zugeschrieben werden – das erste davon kam in Woche 19 auf den britischen Markt. “, so GfK-Games-Chef Dorian Bloch. GfK

Horizon Forbidden West Bundle

Erfolg durch Zwangsbeigabe

GfK sieht hier einen direkten Zusammenhang mit der hohen Chart-Platzierung von Horizon Forbidden West, die es ohne das PS5 Bundle sehr wahrscheinlich nicht mehr erreichen würde.

Während einige User sicherlich auch gezielt nach diesem Bundle suchen und hier zugreifen, wird ein nicht unerheblicher Teil das Spiel nur notgedrungen mitnehmen, um endlich an eine PS5 zu kommen. Alleine der Blick zu ebay reicht, um zu sehen, wie oft Horizon Forbidden West dort neu und versiegelt von privaten Usern verscherbelt wird, die sonst kein Interesse an dem Spiel haben.

Offizielle Verkaufszahlen zu Horizon Forbidden West gibt es bislang nicht. Die Verkaufszahlen sind kurz nach dem Release jedoch enorm zurückgegangen, mutmaßlich da kurz darauf Elden Ring erschienen ist und das Interesse an Horizon abzog.