Horizon Forbidden West – Muss man den ersten Teil gespielt haben? Das sagt Guerilla Games

In wenigen Wochen erscheint die lang erwartete Fortsetzung Horizon Forbidden West, das für manche sicherlich das erste Mal sein wird, um mit dem Franchise in Kontakt zu kommen. Da die Story hier nahtlos an das erste Spiel anknüpft, stellt sich die Frage, ob man das Original dazu kennen muss?

Diese durchaus relevante Frage beantwortet aktuell Entwickler Guerilla Games, die in diesem Punkt etwas Entwarnung geben können. Zwar wäre es der optimale Fall, wenn man die Story bis in alle Ecken und Winkel durch das Spielen selbst her kennt, wirklich notwendig ist das aber nicht.

So hat man für Horizon Forbidden West sichergestellt, dass auch neue Spieler abgeholt werden und direkt einsteigen können, ohne die grobe Story des ersten Spiels zu verpassen. Dazu wird es eine Zusammenfassung am Beginn geben, die gleichzeitig auch zur Auffrischung für diejenigen Spieler dient, die Horizon Zero Dawn schon vor Jahren beendet haben und sich vielleicht nicht mehr an alles erinnern können.

Zielgruppen-Fokustest

Ob dieser Ansatz tatsächlich funktioniert, hat man in Zielgruppen-Fokustests versucht herauszufinden, die in Teilen aus brandneuen Spielern bestand, sowie aus einer weiteren Gruppe, die die Story und das erste Spiel kennen.

Diese Tests waren laut Guerilla sehr erfolgreich und beide Gruppen konnten der gesamten Story folgen. Insofern braucht man sich also wohl keine Gedanken darum machen, allzu viel zu verpassen. Einzig die enge Bindung an Charaktere wird hier etwas vernachlässigt, da man die Momente mit diesen nie persönlich geteilt hat. Wirklich entscheidend für die Story sei das aber nicht.

Übrigens umfasst die Hauptstory gut 23 Stunden und sei vergleichbar mit den ersten beiden Spielen, inkl. The Frozen Wilds. Wer natürlich alles sehen möchte, also Nebenquest, Erkundung, Gespräche etc., kann sich stolze 45 Stunden in Horizon Forbidden West austoben.

Ob Horizon Forbidden West den Erwartungen der Spieler gerecht werden kann, erfährt man schon am 14. Februar, wenn das Embargo fällt. Der Release selbst ist erst für den 18. Februar 2022 vorgesehen.