Sony und Guerilla Games veröffentlichen in dieser Woche den offiziellen Soundtrack zu Horizon Forbidden West auf den gängigsten Streaming-Plattformen.

In Zusammenarbeit mit Sony Music wird man ab dem 25. Februar 2022 die Möglichkeit haben, den Soundtrack des Spiels auf diversen Streaming-Plattformen zu hören. Da man so viele Stücke wie möglich zur Verfügung stellen möchte, erscheinen hier nacheinander insgesamt drei Alben.

Volume 1 wird ab dem 25. Februar 2022 erhältlich sein und enthält Titel wie „Aloy’s Theme“, eine Neuinterpretation von Aloys Titelmelodie, und „In the Flood“, den Song aus der Eröffnungssequenz des Spiels.

„Die Geschichte hinter „In the Flood“ ist bemerkenswert. Ursprünglich von unserer eigenen Lovisa Bergdahl geschrieben, fanden wir, dass es perfekt zur Spieleröffnung passte! Lovisa tat sich mit Oleksa Lozowchuk zusammen, um den Track mitzuproduzieren, der nun die Startsequenz ziert, während Aloy in den Westen galoppiert.“

Meet the Composers

Volume 2 und 3 folgen jeweils am 11. und am 25. März 2022 ebenfalls via Stream. Passend hierzu hat Sony zwei weitere Videos veröffentlicht, in dem man die Komponisten des Soundtracks zu Wort kommen lässt.

Darin spricht Guerrillas Music Supervisor Lucas van Tol über den Schaffungsprozess zu Aloys Reise. Joris de Man, Niels van der Leest, Oleksa Lozowchuk und das Komponisten-Duo „The Flight“ verraten dabei, wie sie die Musik für Horizon Forbidden West komponiert haben und blicken auch noch einmal zurück auf die Arbeiten an dem Soundtrack zu Horizon Zero Dawn.