Im wöchentlichen Rhythmus veröffentlichte Guerilla Games heute den Patch 1.07 für Horizon Forbidden West, der nochmals umfassende Korrekturen liefert.

Die Korrekturen werden demnach in den Bereichen Main Quests, Sidequests, Aktivitäten, Grafik, dem Photo Mode und vieles mehr umgesetzt. Dies schließt auch die allgemeine Performance und diverse Crash-Situationen ein, sowie die oft bemängelten Grafik-Probleme im Performance Mode. Außerdem gibt es jetzt eine ‚Always Off‘-Option für Waffen und Munition.

Diese Probleme sind im Blick

Gleichzeitig stellt man noch einmal die Punkte vor, die aktuell untersucht werden und auf dem Plan für weitere Updates stehen. Dazu zählen:

In aktuellen Patch hat das Team mehrere Änderungen an der Vegetation vorgenommen, um die Bildqualität im Favor Performance-Modus zu verbessern. Das Team wird weiterhin gemeldete Grafikprobleme in Bezug auf Schimmern, Schärfen und Bildschirmsättigung untersuchen.

Einige Spieler haben berichtet, dass die Feuerglanz-Symbole nicht von der Karte entfernt werden, nachdem sie mit ihnen interagiert haben; das wird bald behoben!

Einige Spieler haben berichtet, dass sich bestimmte Musiktitel während des Durchspielens wiederholen. Wir haben in Patch 1.06 eine Teilkorrektur eingebaut, um zu verhindern, dass dieses Problem auftritt, suchen aber immer noch nach einer Lösung für Spieler, die dieses Problem haben. Wenn Sie darauf stoßen, verwenden Sie bitte das Support-Formular, um ein Video einzureichen, das zeigt, wo und wann die Musik zu hören ist.

Guerilla Games bittet auch weiterhin darum, diverse Probleme zu melden, damit diese schnellstmöglich behoben werden können.

Was der Patch 1.07 im Detail mit an Bord hat, verrät euch der Changelog im Reddit-Forum. Eindrücke aus Horizon Forbidden West gibt es ergänzend in unserem aktuellen Review zum Spiel.