Horizon Forbidden West: Patch 1.30 bringt optionales Downgrade-Feature

Sony führt mit dem Patch 1.30 für „Horizon Forbidden West“ die optionale „Power Saver“-Einstellung ein, die den Stromverbrauch der PS5 senkt, indem sie die Spieleleistung gezielt reduziert. Das Update ist Teil von Sonys „Road to Zero“-Strategie und stellt Spieler vor die Wahl zwischen maximaler Grafikpracht und ökologischem Fußabdruck. Kurz: Ihr könnt euch freiwillig für ein Downgrade entscheiden.

Mit der systemweiten PS5-Funktion „Power Saver“, die die Hardware-Auslastung während des Gameplays aktiv begrenzt. Damit reagiert Guerrilla Games auf Sonys Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden.

Technik-Trade-off: Watt gegen Frames

Die Kernbotschaft des Updates ist simpel: Wer weniger Strom verbrauchen will, muss bei der Performance Abstriche machen. Sobald die Option in den Einstellungen aktiviert wird, skaliert das Spiel die Leistung nach unten.

Was das konkret bedeutet, lässt sich aus der Patch-Logik ableiten. Um den Energiehunger der APU (Processor) zu drosseln, wird das Spiel voraussichtlich entweder die Bildrate (FPS), die interne Auflösung oder die Detaildichte reduzieren. Da „Horizon Forbidden West“ bereits exzellente Performance- und Auflösungs-Modi besitzt, ist dieser neue Modus effektiv ein „Eco-Preset“. Wer bisher im 60-FPS-Modus unterwegs war, könnte bei aktiviertem Power-Saver spürbare Einbußen bei der Flüssigkeit oder Schärfe bemerken.

Warum der „Grafik-Downgrade“ optional bleibt

Wichtig für alle Grafik-Enthusiasten: Der Modus ist standardmäßig deaktiviert. Wer die volle Power seiner PS5 nutzen möchte, muss nichts ändern. Die spannendere Frage ist: Wer von euch hat beim Anblick eines Bebenzahns schon mal gedacht: „Mensch, jetzt 5 Watt weniger verbrauchen, dafür aber mit 20 Bildern pro Sekunde durch die Gegend ruckeln – das wär’s doch!“? Hände hoch, wer opfert hier wirklich freiwillig die mühsam erkaufte Next-Gen-Pracht für ein grünes Gewissen im Menü?

Dass Sony diesen Weg geht, zeigt eine interessante Entwicklung im Konsolenmarkt. Bisher ging es immer nur um „höher, schneller, weiter“. Jetzt rückt die Effizienz in den Fokus. Für Spieler, die das Spiel vielleicht zum zweiten Mal durchspielen oder in ruhigeren Momenten (wie beim Farmen von Ressourcen) Strom sparen wollen, ist das ein nettes Feature. In hitzigen Kämpfen gegen einen Bebenzahn dürften die meisten aber weiterhin auf die volle Leistung setzen, um keine Framedrops zu riskieren.

Die Auswirkung dieses Patches auf das Spielgefühl ist eher gering, da sie rein optional bleibt. Es ist ein technisches Experiment: Wie viel Grafikqualität sind Spieler bereit zu opfern, um ihren Geldbeutel und die Umwelt zu schonen? Ein echter „Gamechanger“ ist es nicht, aber es markiert den Anfang eines Trends, bei dem Nachhaltigkeit auch im Gaming-Menü landet.

Würdest du für ein grüneres Gewissen auf stabile 60 FPS oder 4K-Auflösung verzichten, oder ist dir die maximale Immersion wichtiger?