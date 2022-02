Horizon Forbidden West: Sony pflanzt Bäume für eure Leistung

Ab morgen könnt ihr in Horizon Forbidden West wieder auf Robo-Dino-Jagd gehen! Aloy’s zweites Abenteuer steht schon in den Startlöchern. Neben der Actionreichen Geschichte dreht sich die Welt von Horizon aber auch um den Verfall unserer Natur. Passend dazu hat Sony zusammen mit der Arbor Day Foundation eine Aktion ins Leben gerufen.

Horizon Forbidden West: Trophäe verdienen, Bäume pflanzen

Ganz konkret geht es dabei um die Wiederaufforstung von Gebieten in den USA. Hier sollen künftig wieder Bäume wachsen und dafür werden spenden gesammelt. Sony beteiligt sich und übergibt die Kontrolle an die Spieler von Horizon. Für jeden Spieler, der bis zum 25. März die Trophäe „Reached the Daunt“ erspielt, wird ein Baum gepflanzt. Zur Sicherheit hat Sony das Maximalziel auf 288.000 Bäume begrenzt. Die Chancen stehen also gut, dass das Ziel schon in kurzer Zeit erreicht wird.

Um die Trophäe zu verdienen, müsst ihr eigentlich nur der Hauptstory folgen. Nach knapp 2-3 Stunden erreicht ihr dann den entsprechenden Punkt. Viele Spieler werden die Trophäe also einfach im Vorbeigehen einsammeln. Da Horizon Forbidden West mit großen Erwartungen versehen ist, würde es nicht überraschen, wenn schon am ersten Wochenende das Spendenziel erreicht wäre.

Das ist Horizon Forbidden West

Bei Forbidden West handelt es sich um den Nachfolger des gefeierten Horizon Zero Dawn. Beide Titel spielen in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit wieder wie in der Steinzeit lebt und in der technische Geräte dennoch zum Alltag gehören. Das Land wird neben normalen Tieren auch von Maschinen bevölkert, die sich verhalten und aussehen wie Dinosaurier. Ihr schlüpft in die Rolle von Aloy, einer zunächst ausgestoßenen jungen Frau.

Bewaffnet mit Pfeil und Bogen und allerlei anderen Gadgets erkundet ihr diese mysteriöse Welt und schlagt epische Schlachten gegen die Robo-Dinos. In Teil zwei tretet ihr dann eine Reise in den verbotenen Westen der USA an. In den Ruinen von San Francisco und den Bergen von Kalifornien warten neue Herausforderungen und Maschinen auf euch.

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar für PS4 und PS5.