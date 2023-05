Horizon-Franchise hat sich fast 33 Millionen Mal verkauft

„Zu guter Letzt möchte ich mitteilen, dass wir so aufgeregt sind, dass Aloys Abenteuer fortgesetzt werden. Ihre jüngste Mission führt sie in die Ruinen von Los Angeles in Horizon Forbidden West: Burning Shores, und wir können es kaum erwarten herauszufinden, wohin sie als nächstes gehen wird.“

Zudem diesem Erfolg hat auch der Release von Horizon bei PlayStation Plus und im Rahmen der Play at Home-Kampagne geholfen – ein Erfolg, den man sich anfangs hätte nie vorstellen können.

Mit Stichtag zum 16. April 2023 wurde genau 32.7 Millionen Einheiten des Action-RPGs verkauft, einschließlich Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West und Horizon Call of the Mountain für PS VR2. Horizon Forbidden West alleine hat sich schon 8.4 Millionen Mal verkauft.

