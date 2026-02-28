Horizon Hunters Gathering: Sonys nächster 500-Spieler-Flop kündigt sich an

Sony manövriert die Horizon-Marke zielsicher in eine Sackgasse. Während der aktuelle Closed Playtest von Horizon Hunters Gathering läuft, sprechen die Zahlen eine Sprache, die Guerrilla Games Tränen in die Augen treiben müsste.

Ein Allzeit-Peak von nur 561 Spielern auf Steam ist für ein Franchise dieser Größenordnung kein Testlauf, sondern eher ein Warnsignal. Sony hat das Spiel in ein Zeitfenster gequetscht, das einer Hinrichtung gleichkommt: Parallel zum massiven „Server Slam“ von Bungies Marathon und dem globalen Hype-Launch von Resident Evil Requiem.

Strategisches Versagen auf ganzer Linie

Sony hat sich hier einen Konkurrenzkampf im eigenen Haus geliefert, den man nur verlieren konnte. Wer einen nischigen Closed Test für einen Live-Service-Ableger startet, während Bungie mit Marathon die Shooter-Welt mobilisiert und Capcom mit dem Resident Evil Requiem Launch den Survival-Horror-Thron zurückerobert, beweist wenig Marktgespür.

Die Spielerressourcen sind endlich, und das Interesse an einem cartoonhaften Koop-Ableger im Horizon-Universum scheint ohne gegen kaum vorhanden zu tendieren. Der direkte Vergleich mit Concord drängt sich schmerzhaft auf: Auch dort ignorierte man die Zeichen des Marktes, bis der Server-Stecker gezogen wurde. Horizon Hunters Gathering wandelt nun auf exakt demselben Pfad in die potenzielle Bedeutungslosigkeit.

Mit einem Peak von mickrigen 561 Spielern liefert der Horizon Hunters Gathering Playtest eine statistische Bruchlandung

Der Netcode rettet kein leeres Social-Hub

Technisch liefert Guerrilla zwar ab – die Serverstabilität und der Netcode halten den wenigen Teilnehmern in den kurzen Zeitfenstern stand –, doch was bringt ein funktionierendes System ohne Nutzer? Die Spielmodi „Machine Incursion“ und „Cauldron Descent“ setzen auf Synergien zwischen den Klassen Sun, Rem und Axle.

In der Realität des Playtests bedeutet das jedoch oft: Lange Wartezeiten im Social-Hub „The Gathering“, weil schlicht die kritische Masse fehlt. Wenn ein Multiplayer-Titel bereits in der Beta-Phase so massiv unter Spielermangel leidet, ist die Dynamik tot, bevor das erste Fazit gezogen werden kann. Sony schweigt sich zu den Einladungszahlen aus, doch 561 Spieler signalisieren, dass entweder kaum jemand eingeladen werden wollte oder die Drop-off-Rate nach der ersten Stunde katastrophal war.

Ein Erbe wird verramscht

Die Diskussionen in der Community zeigen ein tiefes Unverständnis für die Ausrichtung des Projekts. Fans fordern Horizon 3 und bekommen stattdessen einen Live-Service-Eintopf, der die Ernsthaftigkeit der Hauptreihe für einen bunten Grafikstil opfert. Guerrilla Games bindet wertvolle Kapazitäten in einem Projekt, das aktuell wie der nächste GaaS-Flop des Jahrzehnts wirkt.

Bis zum 1. März 2026 läuft der Test noch, doch eine Trendwende ist nicht in Sicht. Die Konkurrenz durch Resident Evil Requiem saugt die Aufmerksamkeit ab, während Marathon zeigt, wie man modernes Multiplayer-Interesse generiert. Sony hat hier ein Produkt am Start, das in der aktuellen Form keine Überlebenschance am Markt hat.