Horizon Movie: Sony bestätigt Kinostart 2027 für Aloys großen Leinwandauftritt

Sony bringt Aloy endlich auf die große Leinwand. Laut neuen Gerichtsunterlagen zu einer Klage gegen Tencent ist der Horizon Zero Dawn-Film weiter fortgeschritten, als viele dachten. Asad Qizilbash, Leiter von PlayStation Productions, bestätigte darin, dass das Drehbuch bereits steht und die Suche nach einer Regisseurin oder einem Regisseur läuft. Gedreht werden soll 2026, der Kinostart ist für 2027 geplant.

Damit nimmt eines der ambitioniertesten Filmprojekte aus dem PlayStation-Universum konkrete Formen an. Produziert wird der Horizon Movie gemeinsam mit Columbia Pictures, demselben Studio, das bereits Uncharted (2022) und Gran Turismo (2023) umgesetzt hat.

Von Netflix gescheitert, im Kino wiederbelebt

Ursprünglich sollte Horizon Zero Dawn als Serie bei Netflix entstehen, geleitet von Umbrella Academy-Showrunner Steve Blackman. Nach Vorwürfen gegen ihn platzte das Projekt jedoch 2024 stillschweigend, ein Rückschlag, der nun offenbar in eine Chance verwandelt wurde.

Mit einem Film hat Sony mehr Kontrolle über Tonalität, Budget und Vermarktung. Gerade weil Aloy längst zu einer zentralen Figur der PlayStation-Marke geworden ist, will man sie wohl nicht im Mittelmaß einer Streaming-Produktion verheizen.

Sony positioniert den Horizon Movie als Teil seiner wachsenden Games-Verfilmungen unter dem Label PlayStation Productions. Neben Ghost of Tsushima (von John Wick-Regisseur Chad Stahelski) und einem Days Gone-Film arbeitet man auch an Projekten zu Helldivers 2, Gravity Rush und einem God of War-Serienformat bei Amazon.

Mehr als nur Fanservice?

Ob Horizon Zero Dawn allerdings wirklich die Magie der postapokalyptischen Spielwelt einfangen kann, bleibt offen. Die visuelle Dimension ist enorm, die Balance zwischen ruhiger Charakterentwicklung und spektakulärer Action heikel. Eine falsche Regieentscheidung, und das Projekt könnte denselben Weg gehen wie viele Game-Adaptionen vor ihm.

Sony scheint entschlossen, seine Marken stärker als filmisches Universum zu etablieren, und Horizon ist dafür ein logischer nächster Schritt. Die Frage ist nur: Kann ein Blockbuster die emotionale Tiefe und das Weltdesign eines Spiels einfangen, das selbst wie ein spielbarer Film wirkt?

Wie würdet ihr euch den Horizon Movie wünschen – bombastisch wie Avatar oder eher intim wie The Last of Us?