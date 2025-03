Horizon Online – Guerrilla Games rüstet mit Bungie-Veteran weiter auf

Doch was genau erwartet uns in Horizon Online? Offizielle Details gibt es keine, aber die Spekulationen laufen heiß. Ein Szenario à la Monster Hunter scheint naheliegend: Gruppen von Spielern ziehen los, um riesige Maschinen zu jagen, taktisch zu zerlegen und wertvolle Ressourcen zu sichern. Vielleicht erleben wir sogar eine offene Welt mit Clans, Basenbau und einer dynamischen Ökologie? Die Möglichkeiten sind endlos.

Während Sony zahlreiche Live-Service-Projekte auf Eis gelegt hat, hält das Unternehmen ganz offensichtlich an diesem und weiteren Titel fest . Das Spiel befindet sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung – höchste Zeit, dass eine offizielle Enthüllung ansteht.

Ein All-Star-Team werkelt an dem ambitionierten Online-Ableger, angeführt von Simon Larouche, dem kreativen Kopf hinter Rainbow Six: Siege. Nun bekommt das Team prominente Verstärkung: Chris Proctor, ehemals Senior Design Lead bei Bungie, schließt sich dem Projekt an, wie seinem LinkedIn-Profil zu entnehmen ist. Proctor ist maßgeblich für einige der ikonischsten Waffen in Destiny 2 verantwortlich und dürfte seine Expertise nun in Horizon Online einbringen. Ein vielversprechender Neuzugang, insbesondere wenn es um das Gefühl und die Balance der Waffen geht.

