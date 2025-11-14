Horizon Steel Frontier: Wie realistisch ist eine PS5-Version?

Es gibt Enthüllungen, die Fragen auslösen, bevor man überhaupt über Gameplay diskutiert. Bei Horizon Steel Frontier war das genau der Fall. Ein neues MMO im Universum einer der erfolgreichsten PlayStation Marken, aber ohne angekündigte PS5-Version. Für viele Fans fühlte sich das wie ein Widerspruch an. Doch die Lage ist komplexer, als es im ersten Moment wirkt.

„Wir wollen, aber wir dürfen nicht?“

In den Stunden nach der offiziellen Vorstellung meldeten sich viele Spieler zu Wort. Der Tenor bestand hauptsächlich aus dem: Warum bleibt die PlayStation außen vor, wo Horizon doch klar zu Sonys Prestige-Reihen gehört?

Laut Executive Producer Lee Song war diese Reaktion sogar die häufigste. Seine Antwort fällt überraschend deutlich aus: NCSoft habe keinen Grund, die PS5 auszuschließen, und man würde „sehr gerne“ auch auf einer PlayStation veröffentlichen. Nur diese Entscheidung liege nicht allein bei ihnen.

Das klingt stark danach, dass Sony die Plattformfreigabe bremst oder zumindest noch prüft. Eine offizielle Stellungnahme steht allerdings aus, weshalb wir hier über mögliche Szenarien sprechen, nicht über bestätigte Fakten.

Was Sony davon abhält, und was für eine PS5-Version spricht

Horizon ist ein Markenanker im PlayStation-Kosmos. Da wundert es, dass ein offizielles MMO-Spin-off ausschließlich für PC und Mobile angekündigt wurde. Möglich, dass Sony zunächst beobachten will, wie das Projekt performt, bevor man Ressourcen oder Zertifizierungsprozesse freigibt. Gerade MMOs sind ein langfristiges Commitment, inklusive Serverinfrastruktur und Support.

Gleichzeitig spricht vieles für eine spätere Konsolenversion:

Horizon ist auf PS5 enorm stark vertreten.

Crossplay-MMOs auf PlayStation sind längst etabliert.

NCSoft betont, dass technisch nichts dagegenspricht.

Kurz gesagt: Der Ball liegt bei Sony, und der Weg zur PS5 ist offen, aber nicht zugesichert.

Was Spieler jetzt erwarten können

Horizon Steel Frontier wird als „fierce survival adventure“ beschrieben, mit großen Raids, einem eigenen Kampfstil und einem Setting fernab der bekannten Schauplätze der Hauptreihe. Das Interesse ist da, aber für viele steht und fällt alles mit einer PS5-Option.

Die Frage ist deshalb weniger ob das MMO irgendwann auf die Konsole kommt, sondern wann Sony ein grünes Licht für diesen Schritt sieht. Bis dahin bleibt die Situation offen. Würde Sony gut daran tun, das nächste große Online-Projekt im eigenen Universum auf die eigene Konsole zu bringen, oder verfolgt man hier eine andere strategische Linie?

Abseits dessen arbeitet Guerilla an einem eigenen Online-Projekt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Sony nicht auf der wichtigsten Plattform gegen sich selbst konkurrieren will.