Horizon Steel Frontiers offiziell angekündigt – Multiplayer-MMORPG im Horizon-Universum

Die Welt von Horizon wächst weiter, und das offenbar in eine ganz neue Richtung. Laut einem Bericht von The Verge ist mit Horizon Steel Frontiers ein Online-MMO in Arbeit, das Spieler in Gruppen gegen gigantische Maschinen antreten lässt.

Entwickelt wird das Projekt von NCSoft in Zusammenarbeit mit Sony, wie zuvor berichtet. Statt Singleplayer-Abenteuer mit Heldin Aloy erwartet uns also eine Multiplayer-Welt, die das bekannte Setting neu interpretiert. Dazu gehören kooperativ Maschinen zu jagen, Ausrüstung zu sammeln und Charaktere anzupassen. Laut dem ersten Entwickler-Video fasst Executive Producer Sung-Gu Lee das Ziel so zusammen: „Der Nervenkitzel, kolossale Maschinen zu erlegen.“ Genau diesen Reiz soll das MMO nun ins Online-Genre übertragen.

Horizon Steel Frontiers: Noch kein PS5-Spiel, aber mit Ambitionen

Spannend (oder irritierend): Horizon Steel Frontiers ist laut Leak kein Konsolenspiel, sondern erscheint zunächst für PC und Mobile. Für ein Franchise, das stark mit PlayStation verknüpft ist, wirkt das fast paradox. Möglicherweise testet Sony hier aber bewusst neue Märkte, ähnlich wie bei Helldivers 2, das erfolgreich auf PC startete.

Ob und wann eine PS5-Version folgt, bleibt offen. Laut Video arbeite das Team „mit Hochdruck“ daran, das Spiel „so bald wie möglich“ bereitzustellen, ohne ein konkretes Datum zu nennen.

Zwischen Hoffnung und Risiko

Ein Horizon-MMO klingt nach einer mutigen Idee. Das Setting mit seinen Maschinenwesen, Naturkonflikten und urzeitlichen Waffen passt perfekt zu einem kooperativen Jagderlebnis. Gleichzeitig birgt das Ganze Risiken. MMOs brauchen langfristige Inhalte, stabile Server und klare Progressionssysteme, alles Dinge, die Guerrilla Games bislang kaum liefern musste. Dass NCSoft mit im Boot ist, deutet aber auf erfahrene Online-Strukturen hin.

Persönlich finde ich den Ansatz spannend, solange Horizon Steel Frontiers mehr bleibt als ein Mobile-Grind mit Lizenzaufkleber. Wenn das Team es schafft, den Kern der Serie – Erkundung, Jagd, Atmosphäre – in ein MMO zu übertragen, könnte das der bislang mutigste Schritt des Franchise werden.

Sony und NCSoft wagen mit Horizon Steel Frontiers ein riskantes, aber potenziell lohnendes Experiment. Kein typisches Horizon, aber vielleicht genau der Schritt, den die Serie braucht, um sich weiterzuentwickeln.