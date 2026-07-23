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Horizon Zero Dawn Remastered: Patch 1.09 bringt Power-Saver-Mode

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Sony bringt mit Patch 1.09 einen Energiesparmodus für Horizon Zero Dawn Remastered auf die PS5. Alle Details zum Update und der PS6-Handheld-Theorie.

Horizon Zero Dawn Remastered

Sony hat Patch 1.09 für „Horizon Zero Dawn Remastered“ veröffentlicht und erweitert das Spiel um eine Option zur Drosselung der Leistungsaufnahme. Was auf der stationären PS5 nach einer ungenutzten Menüeinstellung aussieht, deutet wahrscheinlich auf die technische Vorbereitung künftiger Handheld-Hardware hin.

Das Feature reduziert die Bildrate sowie die Rendering-Lösung auf der PlayStation 5, um den Stromverbrauch der Konsole messbar zu senken. Auf einer am Stromnetz betriebenen Heimkonsole ist dieses Setup für nahezu alle Nutzer irrelevant. Kein Spieler kauft eine Konsole für 600 EUR, um die Grafik freiwillig herunterzuregeln. Niemand tut das.

Der Energiesparmodus zielt auf Akkulaufzeiten ab

Die Implementierung dieser Funktion gewinnt im Kontext der anhaltenden Branchenberichte über Sonys kommende Hardware-Generation an Bedeutung. Gerüchte sprechen seit Monaten von einem Handheld-Ableger der PS6, der PS5-Spiele nativ abspielen soll. Für tragbare Konsolen ist der Stromverbrauch die primäre technische Hürde.

Die Reduzierung der Systemlast ermöglicht es mobilen Chipsätzen, anspruchsvolle Titel ohne massive Hitzeentwicklung und bei akzeptabler Akkulaufzeit auszuführen. Sony testet diese Anpassungen nicht erst seit heute. Spieletitel wie God of War Ragnarök, Demon’s Souls, beide Death Stranding-Teile sowie Ghost of Yōtei erhielten bereits identische Optionen.

Sony baut damit systematisch eine Bibliothek abwärtskompatibler Spiele auf, die ohne nachträglichen Entwicklungsaufwand auf mobiler Hardware laufen können. Es ist eine funktionale Vorbereitung im Hintergrund.

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Für Besitzer einer PS5 hat Patch 1.09 keinen unmittelbaren Mehrwert. Niemand sollte den Modus auf dem heimischen Fernseher aktivieren. Die Aktualisierung belegt jedoch sachlich, dass Sony die Software-Architektur seiner First-Party-Titel bereits jetzt auf die energetischen Limits tragbarer Geräte ausrichtet.

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