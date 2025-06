Horror trifft 60er-Jahre-Japan: So verändert Silent Hill F die Spielereihe

Konami hat neue Details zu „Silent Hill F“ veröffentlicht – dem nächsten Kapitel der bekannten Horror-Reihe. Neben einem festen Release-Termin am 25. September 2025 für Konsolen und PC gibt es auch erste Gameplay-Szenen, die einige inhaltliche und spielerische Unterschiede zu früheren Ablegern aufzeigen. Eines scheint dabei klar: Silent Hill F will mehr als nur klassischer Survival-Horror sein.

Mehr Action, mehr Einfluss für die Spielerin

Der direkte Vergleich mit dem Silent Hill 2-Remake, das im letzten Jahr erschien, fällt auf: Silent Hill F wirkt actionorientierter, legt den Fokus aber weiterhin auf psychologische Themen. Laut Produzent Motoi Okamoto wurde das Spiel rund um das Konzept „die Schönheit im Schrecken“ entwickelt – und das spiegelt sich sowohl in der Spielwelt als auch im Gameplay wider.

Spieler übernehmen die Rolle von Shimizu Hinako, einer jungen Schülerin, die sich in einer sich wandelnden, nebligen Stadt behaupten muss. Ihre Entscheidungen sollen laut Konami direkten Einfluss auf das Ende haben – ein typisches Element aus Visual Novels, das hier in ein vollwertiges Horrorspiel übertragen wird. Auch die Kämpfe sind neu gedacht: Sie orientieren sich stärker an Nahkampftechniken und sollen laut Entwickler NeoBards deutlich aktiver ablaufen als noch in früheren Serienablegern.

Authentische 60er-Jahre-Atmosphäre trifft auf experimentelles Design

Spielerisch und atmosphärisch wagt „Silent Hill F“ einen anderen Weg. Die Kulisse orientiert sich am Japan der 1960er Jahre, was für die Reihe ein Novum darstellt. In Kombination mit hochauflösender 4K-Grafik, PS5 Pro Support und dem Soundtrack von Akira Yamaoka und Kensuke Inage ergibt sich ein audiovisuell markanter Kontrast aus Schönheit und Schrecken.

Drehbuchautor Ryūkishi07, bekannt für psychologisch dichte Visual Novels wie Higurashi, bringt zudem eine eigene Handschrift mit ein. Rätsel sollen sich um Themen wie psychisches Leid und kulturelle Symbole – etwa Vogelscheuchen – drehen. Auch wenn Silent Hill F unabhängig von bisherigen Serienablegern steht, kündigt der Autor kleine Anspielungen für Fans an. Ob diese mehr sind als nur nette Referenzen, bleibt abzuwarten.

Ein mutiger Schritt mit eigenem Ton

Silent Hill F präsentiert sich nicht als bloßes Spin-off, sondern als ein Titel mit klarer Identität. Mehr Action, ein frischer kultureller Kontext und kreative Experimente mit psychologischen Themen machen das Spiel zu einem spannenden Kandidaten für den Herbst. Ob das alles im fertigen Spiel auch zusammenpasst, wird sich zeigen.

Was haltet ihr vom neuen Ansatz bei „Silent Hill F"?