Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged mit Termin & Trailer angekündigt

Milestone hat heute Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged angekündigt, das am 19. Oktober erscheint. Ein Trailer liefert erste Eindrücke aus dem Arcade-Racer, der neue Mechaniken, Umgebungen, Fahrzeugstilen und Spielmodi mit bringt.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged brignt diesmal über 130 Fahrzeuge an den Start, darunter erstmals auch Motorräder und ATVs. Die Fahrzeugkategorien “Stock“, “Powered“ und “Ultimate“ unterscheiden sich in ihrer Leistung und in ihrem Fahrstil, und können mit Skill-Punkten weiter angepasst werden, um bestimmte Extras zu erwerben und so sein ideales individuelles Fahrzeug zusammenzustellen.

Fünf neue Umgebungen mit einzigartigen Oberflächen wirken sich außerdem auf die Leistung der Fahrzeuge aus und sorgen so für ein dynamisches Spielerlebnis. Außerdem interagieren die Fahrzeuge mit verschiedenen Objekten auf und neben der Strecke, was die Rennen noch unvorhersehbarer macht.

Neben einer größeren Vielfalt an Fahrzeugen und Umgebungen, die für dynamischere und strategischere Rennszenarien sorgen, fordern zwei neue Fähigkeiten – Dash und Jump – waghalsige Fahr- und Manövrierfähigkeiten. Seitliche Sprünge ermöglichen taktische Manöver gegen Gegner, das Ausweichen von Hindernissen und waghalsige Überschläge bis zur Ziellinie.

Auch spektakuläre Sprünge sind nun jederzeit und überall möglich. Per Knopfdruck eröffnen sich neue Möglichkeiten, Gegner zu überholen, versteckte Abkürzungen zu entdecken und neue Streckenabschnitte zu erkunden. Zusammen mit den Drift- und Boost-Funktionen, die bereits im ersten Spiel vorhanden war, sorgen diese Neuerungen dafür, dass jedes Rennen zu einem einzigartigen und spannenden Erlebnis wird und der Spieler mehr Kontrolle über sein Schicksal hat.

Ein storybasierter Karrieremodus mit vier Originalcharakteren kehrt ebenfalls zurück. Der Hintergrund und die Persönlichkeit jedes Charakters werden in animierten Zwischensequenzen vorgestellt, die den Spieler in eine fesselnde Geschichte eintauchen lassen und die Reise in die Welt von Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged unvergesslich machen.

Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged erscheint am 19. Oktober 2023.