Hot Wheels Unleashed – Der Skatepark als neue Location enthüllt

Bandai Namco stellt heute die neue Location Der Skatepark in Hot Wheels Unleashed vor, das später in diesem Jahr erscheint.

Hier könnt ihr richtig Gas geben. Der Skatepark bietet Raum für die waghalsigsten Strecken-Kreationen, denn hier gibt es keine Einrichtung und keine Wände, die der Kreativität im Wege stehen. Spieler nutzen Rampen, Geländer und Balken für ihre verrückten Strecken, wie es ihnen beliebt.

Die anderen drei Umgebungen, die bereits vorgestellt wurden, sind die dunkle und rostige Garage, der Skyscraper, eine hochgelegene Baustelle, die die Höhenangst der Spieler herausfordert sowie der College Campus – ein typisch amerikanisches College.

Abermals werden im Skatepark-Video auch neue Racer vorgestellt. Die sieben neuen Fahrzeuge sind: Bad to the Blade, Hot Wheels High, Veloci-Racer, Solid Muscle, Tur-Bone Charged, Roller Toaster und Time Attaxi. Zur Veröffentlichung werden mehr als 60 Flitzer im Spiel enthalten sein.

Weitere Umgebung und Fahrzeuge in Hot Wheels Unleashed werden in den kommenden Wochen und Monaten vorgestellt.

Das rasante Arcade-Rennspiel erscheint am 30. September für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One, Nintendo Switch und PC.