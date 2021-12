Hot Wheels Unleashed wird zum Millionenseller

Erst wenige Wochen auf dem Markt, ist Hot Wheels Unleashed bereits ein Millionenseller, wie Publisher Bandai Namco heute verkündet. Damit ist das actiongeladene Arcade-Racer der bisher am schnellsten verkaufte Titel von Milestone.

Zum aktuellen Erfolg kommentiert man:

„„Seit wir Hot Wheels Unleashed™ im Februar angekündigt haben, erhielten wir tausende Liebesbotschaften von Fans. Dieser Meilenstein ist der zigfache Beweis für die Zuneigung unserer leidenschaftlichen Community“, sagt Luisa Bixio, CEO von Milestone.

„Ein zentraler Aspekt bei Hot Wheels ist es, die Freude an Herausforderungen zu fördern, und Hot Wheels Unleashed™ erreicht dies für Spieler jeden Alters. Wir sind stolz auf diesen spannenden Meilenstein und freuen uns darauf, dass 2022 noch mehr Fans das Spiel und neue Inhalte entdecken werden“, so Andrew Chan, Head of Digital Gaming, Mattel.