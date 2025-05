House Flipper Remastered Collection für PS5 angekündigt

Was passiert, wenn man einen Klassiker nicht nur aufpoliert, sondern ihn neu denkt? Die Antwort kommt diesen Winter mit der House Flipper Remastered Collection. Frozen District und Frozen Way aus Krakau hauchen dem beliebten Renovierungs-Simulator neues Leben ein – und das nicht nur optisch. Statt bloßer Remaster-Kosmetik erwartet Spieler eine durchdachte Rundumerneuerung: über 800 neue Objekte, sechs emotionale Story-Missionen, ein aufgeräumtes Interface und komplett vertonte Charaktere.

Das Herzstück bleibt erhalten: Du kaufst verwahrloste Häuser, verwandelst sie mit Farbe, Hammer und Fantasie in Schmuckstücke und verkaufst sie gewinnbringend weiter. Doch diesmal steckt mehr dahinter als Tapeten und Zement: emotionale Geschichten, überraschende Wendungen und charmant erzählte Missionen sorgen dafür, dass du dich nicht nur um Räume, sondern auch um die Menschen darin kümmerst.

Flippern war noch nie so persönlich

Die „Remastered Collection“ geht über ein simples Grafik-Upgrade hinaus. Die Entwickler haben nicht nur Texturen auf Hochglanz gebracht, sondern das Spielgefühl grundlegend verbessert. Das Interface wurde entschlackt, neue Features wie der Favoriten-Tab oder der verbesserte Fotomodus fügen sich nahtlos ein, und auch der Dunkelmodus zeigt: Hier wurde zugehört.

Besonders hervorzuheben sind die sechs neuen Story-Jobs, die das Herzstück der überarbeiteten Kampagne bilden. Es geht um mehr als nur Deko – Liebe, Abschied, Neuanfang. Jede Mission erzählt eine kleine, emotionale Geschichte, die im Gedächtnis bleibt. Wer beim Hausverkauf also bisher nur an Profit dachte, wird jetzt möglicherweise auch mal sentimental.

Der Flipper mit Tiefgang

Die House Flipper Remastered Collection ist mehr als ein Facelift – es ist eine Liebeserklärung an das Original und seine Community. Alles, was die Serie ausgemacht hat, wurde mit Feingefühl modernisiert, erweitert und mit einer Prise Herz versehen. Wer schon beim ersten Durchgang Freude an Putzlappen und Farbrolle hatte, wird hier ins Schwärmen geraten. Und wer neu einsteigt, bekommt das mit Abstand beste House Flipper-Erlebnis, das es je gab.