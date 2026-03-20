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Housemarque bricht mit Saros die Genre-Regeln: Skill trifft auf System-Tiefe

Saros bricht mit Traditionen: Housemarque erklärt die neue Armor Matrix, permanente Progression und wie Carcosan Modifiers klassische Schwierigkeitsgrade ersetzen.

Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
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Saros Gameplay

Housemarque krempelt das gewohnte Rogue-like-Konzept für ihr neues Projekt „Saros“ um. Permanente Progression und anpassbare Schwierigkeit durch Spielwelt-Mechaniken statt simpler Menü-Regler sollen den Titel zugänglicher machen, ohne den gewohnten Biss zu verlieren.

Die Entwickler Matti Häkli, Johannes Koski und Mitja Roskaric machen im aktuellen Gameplay-Talk klar, dass „Saros“ einen entscheidenden Schritt weiter geht als bisherige Housemarque-Titel. Während man in „Returnal“ oft am Skill-Check scheiterte, führt „Saros“ eine Armor Matrix und permanente Upgrades ein. Die Dynamik des Gameplays soll sich durch das Leveln spürbar verändern.

Besonders spannend ist das Versprechen, dass man durch Upgrades schneller an Macht gewinnt, was den Rhythmus der Bosskämpfe massiv beeinflussen dürfte. Das ist ein interessanter Ansatz und nimmt den Frust der kompletten Stagnation, ohne das Spielprinzip zu verwässern.

Schwierigkeit als taktisches Element

Anstatt klassische Schwierigkeitsgrade (Easy, Normal, Hard) in ein Menü zu klatschen, integriert das Team die Carcosan Modifiers direkt in die Welt. Das System basiert auf dem Trade-off-Prinzip:

  • Wer bestimmte Herausforderungen oder Areale umgehen will, kann diese abschwächen.
  • Im Gegenzug muss an anderer Stelle eine neue Hürde gewählt werden, um die Balance zu halten.
  • Hardcore-Spieler können sogar permanente Unlocks deaktivieren, um den Schwierigkeitsgrad künstlich nach oben zu schrauben.

Diese Herangehensweise erinnert an das „Heat-System“ aus „Hades“, wirkt durch die Einbettung in die Lore und das UI aber deutlich organischer. Dass Housemarque hier auf eine schnelle, intuitive Bedienung ohne verschachtelte Menüs setzt, unterstreicht ihren „Gameplay First“-Ansatz.

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Erkundung mit Rückfahrschein

Ein echter Gamechanger für die Struktur ist die Möglichkeit, direkt in bereits erreichte Biome zurückzukehren. In Kombination mit neuen Fähigkeiten, die erst später freigeschaltet werden (Metroidvania-Einflüsse!), motiviert das zum Backtracking. Statistiken über verbleibende Ressourcen wie Halcyon oder versteckte Lore-Einträge sorgen dafür, dass sich das Replay alter Gebiete nicht wie Zeitverschwendung, sondern wie gezieltes Farmen anfühlt.

„Saros“ scheint die perfekte Antwort auf die größte Kritik an Hardcore-Rogue-likes zu sein. Durch die Carcosan Modifiers wird das Spiel für Gelegenheitszocker greifbarer, während die „Gameplay-Puristen“ sich ihre eigene Hölle konfigurieren können. Der Fokus auf permanente Progression gibt dem Ganzen einen RPG-Vibe, der Housemarques exzellentem Gunplay die nötige Langzeitmotivation verleihen könnte. Wenn das Balancing der Trade-offs stimmt, erwartet uns hier ein hochgradig motivierender Gameplay-Loop.

Was denkt ihr über die Carcosan Modifiers: Bevorzugt ihr diesen organischen Ansatz in der Spielwelt oder wollt ihr lieber einen klassischen „Hard Mode“ im Hauptmenü, der für alle die gleichen Regeln festlegt?

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