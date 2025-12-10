HoYoFair Fan Concert 2026: Jetzt Tickets sichern und Musikmagie live erleben

Musikfans und Spieler aufgepasst: HoYoFair feiert sein fünfjähriges Jubiläum 2026 mit einem besonderen Highlight. Zum ersten Mal präsentieren die vier HoYoverse-Spiele Honkai: Star Rail, Genshin Impact, Zenless Zone Zero und Honkai Impact 3rd gemeinsam ihre musikalischen Welten in einem Konzert, das Spieler auf eine interaktive Klangreise über mehrere Universen hinweg mitnimmt.

Der Vorverkauf der Tickets ist ab sofort verfügbar. Mit diesen können sich Fans ein Stück Musikgenuss in legendären Locations sichern.

Ein Fest der Melodien über Spielgrenzen hinweg

Das HoYoFair-Fan-Konzert ist eine Kooperation zwischen 54 Entertainment und CHARISMA TANUKI PRODUCTIONS und wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und den USA stattfinden. Spieler erwartet ein Mix aus Original-Soundtracks und Fan-Liedern, die die letzten fünf Jahre der Community widerspiegeln.

Für Honkai: Star Rail heißt das konkret: Hits wie „Dr. Ratio’s Metaphysics of Bathing“ oder der virale Spaß-Song „TRASH CAN SONG“ werden live aufgeführt, dazu ein noch unveröffentlichtes Stück, das erstmals die Bühne erobert. Auch der emotionale OST „Ripples of Past Reverie“ wird das Publikum an die Höhepunkte von Amphoreus erinnern.

Bei Honkai Impact 3rd treffen legendäre Tracks wie „Rubia“, „TruE“ und „Da Capo“ auf emotionale Erinnerungen der Community. Die Aufführung soll nicht nur die Vergangenheit ehren, sondern auch die kreative Kraft der Spieler in den Vordergrund rücken.

Genshin Impact Fans dürfen sich auf bekannte Originalmelodien sowie Fan-Stücke wie „Emberfire“ und „La vaguelette“ freuen. Internationale Künstler interpretieren populäre Community-Songs neu, darunter Millionen-Hits wie „The Diagnosis“ und „Haruka“.

Auch Zenless Zone Zero bringt die Community auf die Bühne: Hits wie „Moe Chakka Fire“ von Issey (弌誠) zeigen die Kreativität der Fans und erreichten beeindruckende Reichweiten auf YouTube und Billboard JAPAN.

Vorverkauf gestartet: Tickets + exklusives Fan-Geschenk sichern!

Warum das Konzert für Spieler ein Highlight ist

HoYoFair ist mehr als ein Event, es ist eine Bühne für Spieler, die Musik und Gameplay miteinander verbinden. Das Fan-Konzert erlaubt es, eigene Erinnerungen in einem neuen, gemeinschaftlichen Kontext zu erleben und sich mit anderen Fans zu vernetzen. Wer Tickets im Vorverkauf sichert, erhält zudem ein exklusives Paket mit Fan-Artikeln.

Die Veranstaltung unterstreicht, wie wichtig die Community für HoYoverse ist: Kreativität und Leidenschaft werden sichtbar, und die Musik wird zu einem verbindenden Element über verschiedene Spielwelten hinweg.

Tickets für das HoYoFair Fan Concert 2026 sind ab sofort im Vorverkauf. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website und über das HoYoFair-Konto @HoYoFair_0 auf X.