HoYoverse arbeitet laut Leaks an Monster-Hunter-Rivalen „The Weavers“

Ein vermeintlicher Leak aus dem Umfeld von HoYoverse liefert erste Hinweise auf ein neues Projekt namens „The Weavers“, das sich spielerisch stark an der Monster-Hunter-Reihe orientieren soll.

Es könnte sich dabei um das bereits vor längerer Zeit angedeutete Unreal Engine 5-Projekt mit fotorealistischem Fantasy-Look handeln.

Monsterjagd im Genshin-Konzern

HoYoverse greift nach dem nächsten Riesengenre. Nach Open-World-RPGs wie „Genshin Impact“, Runden-Taktik und Urban-Action visiert das chinesische Studio nun offenbar das Metier der riesigen Bestien und komplexen Bosskämpfe an. Leaked Material und erste Insider-Informationen schreiben dem Titel den Arbeitsnamen „The Weavers“ zu.

Das gezeigte Bildmaterial deutet auf eine optische Neuausrichtung hin. Weg vom typischen Anime-Cel-Shading, hin zu fotorealistischen Texturen und detaillierten Umgebungen auf Basis der Unreal Engine 5. Das unterscheidet den Titel schon auf den ersten Blick drastisch von den bisherigen Kassenschlagern des Entwicklers.

Das bringt frischen Wind. Risikolos ist das nicht.

Hoyoverse’s Monster Hunter: [The Weavers]



via Seele Leaks pic.twitter.com/mCKIYywEqG — Zenless Zone Leaks (@zenlesszoneleak) August 12, 2026

Was das für uns Gamer bedeutet

Monster Hunter besitzt eine enorm treue und anspruchsvolle Fanbase. Capcoms Erfolgsrezept lebt nicht von hübschen Charaktermodellen oder schnellen Gacha-Ziehungen, sondern von tiefgängigen Kampfmechaniken, Trefferfeedback und der Vorbereitung auf jeden einzelnen Jagdausflug. Wenn HoYoverse hier mitmischen will, müssen sie spielerische Tiefe liefern.

Gleichzeitig bleibt die Frage nach der Monetarisierung bestehen. Ein Monster-Hunter-Loop verträgt sich nur schwer mit aggressiven Ausdauer-Systemen oder gesperrten Ausrüstungs-Blueprints. Sollte HoYoverse allerdings die gewohnte Produktionsqualität mit einem fairen Gameplay-Loop verbinden, steht der Konkurrenz ein harter Brocken bevor. Monster-Jäger schauen genau hin. Vorschusslorbeeren gibt es keine.

Skepsis schlägt Hype. Die Idee eines fotorealistischen Bosskampf-Spiels aus dem Hause HoYoverse klingt extrem spannend, doch bildgewaltige Demos bedeuten noch kein gutes Trefferfeedback. Solange weder Gameplay-Szenen noch ein offizielles Statement vorliegen, bleibt „The Weavers“ ein faszinierendes Gerücht mit viel Potenzial zur Enttäuschung.