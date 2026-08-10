Hubert schnappt sich die PS5: Das Indie-Highlight im Hunde-Format

Der Gewinner der Game Access 2026 trabt von der PC-Wiese auf Sonys Konsole. Brocap Studio hat den PS5-Release ihres Schafhirten-Abenteuers „Hubert“ offiziell bestätigt.

Bisher war der Titel mit der Auszeichnung „Best Game“ der Game Access 2026 nur für den PC angekündigt. Wer reinschauen will: Auf Steam steht ab sofort eine kostenlose Demo bereit.

Geruchssinn statt Heldentum

Ihr schlüpft in die Rolle von Hubert, einem überheblichen Schäferhund mit flauschigem Fell und starkem Drang zum Chaos. An eurer Seite steht das Mädchen Lily, das dem mürrischsten Bauern des Tals eine Anstellung abgeluchst hat. Euer Job klingt simpel: Dutzende bockige Schafe über die Weide treiben. Die Herde hat die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Der Bauer hat null Geduld. Chaos ist vorprogrammiert.

Das Gameplay wechselt konsequent in die Hundeperspektive. Ihr orientiert euch über Gerüche, Bewegungen und Instinkte statt über menschliche Logik. Doch hinter der idyllischen Hofarbeit wartet eine düstere Note in der unerschlossenen nördlichen Wildnis. Etwas ruft Hubert, das er nicht vollständig begreifen kann. Kein reines Cozy Game. Richtige Entscheidung.

Die Mischung aus Schafhüten, Hundeperspektive und mysteriöser Wildnis sticht aus der Indie-Masse hervor. Die Steam-Demo zeigt bereits, dass das Konzept abseits reiner Knuffigkeit echte Gameplay-Tiefe besitzt. Ein ruhiges, aber cleveres Projekt für die Wunschliste.

Welche Tierperspektive in Videospielen hat euch bisher mechanisch am meisten überzeugt – und wo scheitern solche Ansätze meistens?