Humankind erscheint im Herbst für PlayStation 5 & PS4

SEGA hat den Release ihres Strategietitels Humankind für PlayStation 5, PS4, Xbox Series und Xbox One bestätigt. Bislang kann man das Spiel nur auf dem PC genießen.

Humankind ist ein historisches Strategiespiel, in dem man die Geschichte der Menschheit neu schreibt. Dazu kombiniert man Kulturen und erschafft eine Zivilisation, die so einzigartig ist wie man selbst. Hier wählt man aus 60 historischen Kulturen und führt sein Volk von der Antike in die Neuzeit.

Von den bescheidenden Anfängen als Stamm der Jungsteinzeit geht es als Babylonier durch die Antike, in der Klassik wirst man zu den Maya, im Mittelalter zu Umayyaden, dann in der frühen Neuzeit zu den Briten und so weiter. Jede Kultur hat ihr ganz eigenes Gameplay, wodurch es fast unendlich viele Möglichkeiten gibt, wie sich das Spiel entwickelt

„Als große Fans von Humankind sind wir begeistert, mit Sega und Amplitude zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Spiel einem neuen Publikum zugänglich zu machen“, sagt Michael Blair, Senior Director of Business Development. „Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, ein tiefgründiges Strategieerlebnis zu liefern, das auf Konsolen wirklich glänzt.“

Auf seinem Weg erlebt man historische Ereignisse, trifft weitreichende moralische Entscheidungen und erziele wissenschaftliche Durchbrüche. Auch lassen Naturwunder der Welt entdecken oder man errichtet die bemerkenswertesten Bauwerke der Menschheit. Jedes Element des Spiels wird dabei historisch korrekt nachgebildet.

Die Konsolen-Umsetzung werden derzeit von Aspyr Studio produziert, die derzeit auch an dem Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic arbeiten.

Humankind erscheint am 04. November 2022.