Hunter: The Reckoning – Deathwish: Teyon setzt auf Deep-RPG statt stumpfer Action

Die Entwickler von „RoboCop: Rogue City“ bringen die World of Darkness zurück auf den Bildschirm – dieses Mal mit „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ als komplexes Action-RPG mit Fokus auf Entscheidungsfreiheit und Charaktertiefe.

Statt der reinen Action-Kost früherer Konsolen-Ableger orientiert sich das Team laut Director Piotr Łatocha auf Xbox Wire direkt an der 5. Edition der Pen-&-Paper-Vorlage und Genre-Größen wie Deus Ex oder „Baldur’s Gate 3“.

Fokus auf Spielwerte statt nur auf den Abzug

In „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ schlüpft ihr nicht in die Rolle eines vorgefertigten Helden. Der Titel setzt auf einen umfangreichen Charakter-Editor, bei dem ihr Attribute und 18 verschiedene Skills selbst verteilt. Das System spiegelt die Tabletop-Wurzeln wider: Je mehr Punkte ihr in eine Fertigkeit investiert, desto mehr „Würfel“ nutzt das Spiel im Hintergrund für Proben.

Dass Teyon hier Tiefe anstrebt, zeigt die Integration von Vorteilen und Schwächen (Advantages/Flaws) direkt aus dem Regelwerk. Das ist ein klarer Bruch mit dem Shooter-fokussierten Gameplay von RoboCop und positioniert „Hunter: The Reckoning – Deathwish“ eher als spirituellen Nachfolger zu „Vampire: The Masquerade – Bloodlines“.

Das Leveldesign folgt der Philosophie des „Immersive Sim“-Genres. Für fast jede Situation verspricht Łatocha drei Ansätze:

Gewalt: Klassisches Gunplay oder Nahkampf. Stealth: Heimliches Vorgehen, um Konfrontationen zu vermeiden. Charisma/Intelligenz: Dialoge nutzen oder technische Barrieren hacken.

Ein gescheiterter Stealth-Versuch führt nicht zum Game Over, sondern lässt die Situation dynamisch in Action umschlagen – ein Flow, den wir aus modernen RPGs schätzen.

New York als semi-offene Welt

Das Setting ist ein düsteres, modernes New York. Die Struktur wird als semi-open World beschrieben. Während die Hauptstory einem roten Faden folgt, gibt es zahlreiche Nebenquests und die Möglichkeit, Bindungen zu Begleitern aufzubauen. Ähnlich wie in Supernatural agiert ihr in einer „Zelle“ von Jägern. Euer Verhalten gegenüber NPCs und Gefährten soll dabei massiven Einfluss auf den Ausgang der Geschichte haben – bis hin zu moralisch fragwürdigen Entscheidungen, die laut Entwickler in einem „sehr, sehr schlechten Ende“ resultieren können.

Teyon hat mit RoboCop bewiesen, dass sie Lizenzen mit Respekt behandeln und die Atmosphäre perfekt einfangen können. Der Wechsel von einem eher geradlinigen Shooter zu einem Full-Scale-RPG mit Romanzen, Fraktions-System und komplexem Skill-Baum ist jedoch ein gewaltiger Sprung. Wenn das Team die spielerische Freiheit von Deus Ex tatsächlich mit der düsteren Lore der World of Darkness verknüpft, könnte uns 2027 ein echtes Rollenspiel-Highlight erwarten.

Was ist euch bei einem World of Darkness-Spiel wichtiger: Eine knallharte Kampf-Mechanik oder die Freiheit, Probleme einfach „wegzuquatschen“?