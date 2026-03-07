Hunter: The Reckoning – Kurioser Leak im RoboCop-Update enthüllt neues Spiel

Statt Blechpolizist gibt es plötzlich World of Darkness. Ein Steam-Update für RoboCop: Rogue City hat versehentlich die Spieldateien durch einen unangekündigten Build von Hunter: The Reckoning ersetzt. Die Community steht Kopf, während erste Screenshots eines unfertigen Action-Rollenspiels die Runde machen.

Wer aktuell RoboCop: Rogue City auf Steam starten wollte, dürfte seinen Augen kaum getraut haben. Mehrere Berichte auf X bestätigen, dass ein fehlerhafter Patch das komplette Spiel ausgetauscht hat. Der kurioseste Leak des Jahres.

Anstelle von Detroit im Kugelhagel landete ein früher Build eines neuen Hunter: The Reckoning auf den Festplatten der Spieler. Das Missgeschick gewährt uns einen völlig ungefilterten Blick hinter die Kulissen von Entwickler Teyon, die hier offenbar an der nächsten Wiederbelebung einer Kultmarke arbeiten. Dass ein komplettes Projekt so ungeschützt in die Wildnis entweicht, ist ein absoluter Super-GAU für das Studio, für Fans aber ein hochspannendes Puzzleteil.

Ein Blick in die unfertige World of Darkness

Die geleakte Version trägt den Zeitstempel vom 20. Mai 2025 und zeigt ein Spiel in einem sehr frühen, ungeschliffenen Zustand. Die Screenshots aus dem Menü und dem Abspann lassen keinen Zweifel: Teyon steckt tief im World of Darkness-Universum.

Während die alten Teile von High Voltage Software damals für ihren brachialen Koop-Action-Ansatz geliebt wurden, wirkt dieser Build noch wie eine Baustelle. Es ist die Art von Material, die wir normalerweise nie zu Gesicht bekommen sollten – voller Platzhalter und ohne den finalen grafischen Feinschliff. Es bleibt abzuwarten, ob wir hier ein Projekt sehen, das noch aktiv in der Mache ist oder bereits den Gang alles Vergänglichen gegangen ist.

Title screen says Hunter: The Reckoning, but the actual games under that title are by another developer and are 2D text based, unlike whatever this is. Doesn't look very hunter-like either so I doubt this is their Hunting Simulator 3. (Screenshots by @jas0n_098) pic.twitter.com/sikon1Mfvc — Edness (@EdnessTweets) March 6, 2026

Das Comeback der Imbued?

Was diese Entdeckung so pikant macht, ist die Geschichte der Reihe. Nach dem Release von „The Beast of Glenkildove“ Anfang 2025 wartet die Community sehnsüchtig auf ein echtes Konsolen- und PC-Erlebnis im Geiste der Xbox-Klassiker. Hunter: The Reckoning lebte immer von der Atmosphäre der „Imbued“ – Menschen, die plötzlich die Monster um sich herum erkennen und zur Waffe greifen.

Sollte Teyon nach dem Erfolg von RoboCop diese Lizenz übernommen haben, könnte uns ein düsteres Action-RPG mit wuchtigem Feedback erwarten. Ein Unfall dieser Größenordnung zwingt den Publisher nun hoffentlich zu einem offiziellen Statement.

Eigentlich ist das ein PR-Albtraum, aber für mich als Fan ist die Nachricht ein echter Pulsbeschleuniger. Teyon hat mit RoboCop bewiesen, dass sie AA-Lizenzen mit Seele füllen können. Wenn dieser Leak bedeutet, dass wir wirklich ein modernes Hunter: The Reckoning bekommen, das die düstere Stimmung der Tabletop-Vorlage einfängt, bin ich sofort an Bord. Trotz der Unfertigkeit des Leaks ist die bloße Existenz dieses Builds ein riesiges Versprechen an alle World of Darkness-Anhänger.

Was meint ihr: Ist das der ultimative Leak oder handelt es sich hierbei um ein eingestelltes Projekt, das nur versehentlich im Steam-Backend überlebt hat?