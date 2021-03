Hunting Simulator 2 – ‚A Rangers Life‘ DLC in Kürze verfügbar

NACON und das Entwicklungsstudio Neopica werden in Kürze den A Rangers Life-DLC für Hunting Simulator 2 veröffentlichen, wie der Publisher heute bestätigt.

In A Rangers Life verkörpern die Spieler einen Park Ranger und erleben ein brandneues Story-Kapitel. Die Kampagne stellt den Schutz und die Erhaltung der Natur in den Mittelpunkt. Mit dem Hund an der Seite durchstreifen die Spieler einen Nationalpark in Colorado und erfüllen verschiedene Aufgaben, die von der Rettung von Tieren, das Sammeln von Proben, die Kontrolle invasiver Arten und den Erhalt der Umwelt reichen.

Ein neues Video stellt dazu den DLC sowie die kürzlich erschienenen Next-Gen-Versionen des Spiels genauer vor. Mit einer Reihe grafischer Upgrades ist Hunting Simulator 2 die erste verfügbare Jagdsimulation für die neue Konsolengeneration.

Hunting Simulator 2: A Rangers Life ist ab dem 25. März erhältlich.