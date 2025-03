Hypercharge: Unboxed – Der Shooter, auf den PlayStation-Spieler gewartet haben

Die Nostalgie schlägt zurück! Digital Cybercherries bringt den Actionfiguren-Shooter Hypercharge: Unboxed endlich auf PlayStation 4 und 5. Und das Beste? Plattformübergreifender Multiplayer-Spaß mit PC- und Xbox-Spielern ist ebenfalls am Start. PlayStation-Fans, es wird Zeit, eure Spielzeugkisten zu entstauben!

Actionfiguren mit Feuerkraft

Erinnert ihr euch an die guten alten Zeiten, als Actionfiguren die Helden eurer Kindheit waren? Hypercharge: Unboxed nimmt genau dieses Gefühl und verwandelt es in einen explosiven Ego- und Third-Person-Shooter, inspiriert von Klassikern wie Toy Story und Small Soldiers. Gemeinsam mit Freunden tretet ihr gegen Major Evil und seine fiese Spielzeugarmee an, verteidigt den Hypercore und kämpft euch durch die mit Liebe gestaltete Story-Kampagne.

Ob Solo oder mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus – das Spiel bietet unzählige Möglichkeiten. Wer den Couch-Koop liebt, kann sich zudem auf einen Splitscreen-Modus freuen, sowohl lokal als auch online. Und für alle Einzelgänger gibt es clevere Bots, die euch in hitzigen Gefechten unterstützen.

Spielzeugkrieg mit Wettbewerb

Für alle, die lieber den Konkurrenzkampf suchen: Hypercharge: Unboxed bietet eine Vielzahl an PvP-Modi, in denen ihr eure Miniatur-Schießkünste unter Beweis stellen könnt. Egal ob Team-basiert oder Jeder-gegen-Jeden – Chaos ist garantiert!

Joe Henson, Creative Gameplay und Marketing Director bei Digital Cybercherries, ist begeistert über den PlayStation-Launch: „Hypercharge: Unboxed war ein Riesenerfolg auf PC, Switch und Xbox und wurde als einer der besten Indie-Titel 2024 gefeiert. Allein auf Xbox verkaufte sich das Spiel im ersten Monat über 100.000 Mal – ohne Game Pass oder Publisher. Jetzt bringen wir das Erlebnis endlich zu PlayStation-Spielern, die sich seit langem darauf freuen. Und dank Crossplay könnt ihr mit euren Freunden auf anderen Plattformen zusammen spielen!“

Also, PlayStation-Spieler – bereitet euch vor, eure Kindheitserinnerungen mit explosiver Action aufzumischen. Die Schlacht der Actionfiguren beginnt noch dieses Jahr.